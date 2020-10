Rødt kort og straffe i Danmarks 1-0-sejr over England på Wembley

For første gang i 37 år vandt Danmark en landskamp på Wembley. I 1983 blev Allan Simonsen matchvinder på et straffespark. Onsdag aften var 100 kamps jubilaren Christian Eriksen i samme rolle, da han sikrede Danmark 1-0-sejren på straffespark.

På mange måder var sejren fortjent til Danmark, der spillede én time i overtal efter den tidlige udvisning af Harry Maguire.

Det var langt mere middelmådigt, hvad Harry Kane & Co. leverede på Wembley. Et engelsk mandskab uden flere af stjernerne virkede ikke topmotiverede for at vinde opgøret.

Til gengæld spillede Kasper Hjulmands tropper en taktisk klog landskamp. De skabte ikke mange store, åbne chancer, men de evnede at lukke stærkt af bagude.

Dog var englænderne tæt på at udligne i slutminutterne, hvor en velspillende Simon Kjær fik reddet på mållinjen.

Kan vinde gruppen

Hvis Kasper Hjulmands tropper vinder de resterende to kampe i Nations League-puljen i november mod Island og Belgien, ender de som gruppevindere.

Det var Danmarks tredje sejr i træk på en uge. Først 4-0 over Færøerne, så 3-0 over Island og onsdag 1-0 over fodboldstormagten fra England. Men det var også fjerde landskamp i træk, hvor Kasper Schmeichel holdt nullet.

På det mennesketomme Wembley stod Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og Andreas Christensen stærkest i billedet, lige som Simon Kjær og Pierre-Emile Højbjerg leverede opløftende præstationer.

England sluttede med ni mand efter Reece James blev smidt ud til sidst.

Kom for sent to gange

England blev reduceret til ti mand allerede efter en halv times spil, da Harry Maguire blev smidt ud efter det andet gule kort.

Verdens dyreste forsvarsspiller blev straffet for at komme for sent i to tilfælde. Første gang ramte han Yussuf Poulsens fod i stedet for bolden. Da han røg ud, tog han for langt et træk og stemplede ind på Kasper Dolberg ankel. Klodset og uskarpt fra Maguire.

Det betød tidligt i bad for Manchester United-spilleren, mens Dolberg kort efter måtte trække sig med en øm fod oven på mødet med Maguires støvler.

Manchester United-spilleren ligner langtfra en stopper, der er sine penge værd for tiden. Anholdelsen i sommerferien i Grækenland og den halvelendige start på sæsonen på klubholdet indikerer med al tydelighed, at Maguire er langt fra det niveau, han viste i Leicester.

Eriksens jubilæumsgave

Christian Eriksen scorede for tredje landskamp i træk.

Men han scorede også på det tiende straffespark ud af lige så mange forsøg. Men scoringen til 1-0 før pausen var også lidt af en jubilæumsgave til Christian Eriksen i sin landskamp nummer 100.

Det straffespark, som Danmark fik tilkendt, var svært at se for andre end den spanske dommer Jesus Gil Manzano. Kyle Walker ramte Thomas Delaneys fod, men det lignede bestemt ikke ét af historiens største straffespark.

