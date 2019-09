Rødt kort til DBU efter uforsvarligt arbejde

Arbejdstilsynet har givet Dansk Boldspil-Union (DBU) en rød smiley for ikke at have styr på arbejdsmiljøet. Der er udført uforsvarligt arbejde hos DBU, vurderer Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har givet Dansk Boldspil-Union et rødt kort. Det er sket i form af en rød smiley og et påbud. Tilsynet fandt ud af under et besøg hos DBU, at der foregik en masse uforsvarlige løft af tasker til fodboldlandsholdenes samlinger.

Ansatte hos DBU i Brøndby har gået og løftet 20 kilo tunge tasker med næsten strakte arme. Det kan give alvorlige skader i ryggen, nakken og skuldre. Det fremgår af en aktindsigt, som A4 Arbejdsmiljø har fået hos Arbejdstilsynet.

I sommer var to tilsynsførende på besøg hos DBU i Brøndby og kunne ved selvsyn i kælderen se, hvordan medarbejdere håndterer de tasker, som fodboldlandsholdene får med. Det fik de to tilsynsførende til at reagere med et påbud til DBU 2. august. Heri står blandt andet:

"Arbejdet med løft af tasker er ikke udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet udsætter de ansatte for belastninger, der kan medføre skade på især lænderyg, skulder og nakke."

Når de ansatte har løftet landsholdenes tasker, som vejer 20-23 kilo, har de pakket dem på en fladvogn. Under det arbejde har de båret taskerne i "3/4 armsafstand", som der står i tilsynets påbud.

Hvis man har prøvet at løfte noget tungt i strakt arm, ved man, at det er hårdt som følge af det såkaldte vægtstangs-princip. Og ikke nok med det er der under arbejdet i Brøndby også foregået "vrid i ryggen".

Foto: Rapport fra Arbejdstilsynet/A4 Arbejdsmiljø

Professor Lars Louis Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vil ikke kommentere den konkrete sag. Men han henviser til nyere forskning fra Holland, der viser, at løftearbejde over en vis grænse øger risikoen for, at man får ondt i ryggen.

Helt præcist viser en undersøgelse, at løft af 25 kilo eller løft 25 gange om dagen potentielt set kan føre til henholdsvis 4,3 procent og 3,5 procent nye tilfælde af lænderyg-smerter hvert år. Nye tilfælde forstået på den måde, at det er personer, der ikke tidligere har haft problemer med ryggen. Undersøgelsen viser også, at der er en forhøjet risiko allerede ved løft på 10 kilo, selvom risikoen her er noget mindre.

DBU har ikke færre end 17 landshold. De to mest kendte er kvinde- og herrelandsholdet. Men derudover er der fodboldlandshold helt ned til spillere på 16 år. Det giver mange tasker, der skal håndteres.

Kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer, erkender, at DBU ikke har haft styr på håndteringen af taskerne til de omkringrejsende fodboldspillere på landsholdene. Men heldigvis er ingen ifølge Jakob Høyer kommet til skade.

- Ingen af vores medarbejdere har pådraget sig skader som følge af arbejdet med taskerne, og ingen har klaget over det. Men vi tager selvfølgelig henvendelsen fra Arbejdstilsynet seriøst, for vi vil naturligvis ikke have, at nogen kommer til skade, siger Jakob Høyer til A4 Arbejdsmiljø.

Påbuddet fra Arbejdstilsynet betyder, at DBU har skullet købe sig til gode råd fra et rådgivningsfirma senest 15. september. I denne uge går DBU på den baggrund i gang med at finde løsninger sammen med en arbejdsmiljørådgiver.

- Vi skal nu have et møde med en konsulent, som Arbejdstilsynet har anbefalet. Og så glæder vi os til at høre, hvad hun kommer med af anbefalinger, fortæller Jakob Høyer.Adspurgt om besøget fra Arbejdstilsynet og efterfølgende påbud ærgrer ham, siger Jakob Høyer til A4 Arbejdsmiljø:

- Nej. Vi føler os hverken ’opdaget’ eller ’straffet’. Vi i DBU har fokus på at udvikle og fremme spillere og trænere, og så er det godt for os at få besøg af nogle, som har forstand på arbejdsmiljø og kan give os gode råd.

