Røg ud i kulden: 'Overvejede det aldrig'

Når fodboldspillere rykker til italiensk fodbold, er det varme sydlandske klima ofte en af de faktorer, der lokker.

Men for Lasse Schöne endte opholdet i Genoa iskoldt, da ledelsen i klubben smed ham i køleboksen, efter han ikke fik sit ønske om et sommerskifte opfyldt.

Dansk landsholdsstjerne: - Jeg fik et chok

Danskeren blev slet ikke skrevet på holdkortet inden starten på Serie A, og først da kontrakten blev ophævet i januar, kunne den rutinerede midtbanespiller igen begynde at drømme om spilletid.

- Udenfor banen har både jeg, min kone og børnene nydt tiden dernede, og det første år var også rart, men så kom der en periode, der ikke var så god. Jeg kan desværre ikke sige så meget om det af kontraktmæssige årsager, men det har ikke været en nem tid.

I forbindelse med forårets transfer, fortæller Kasper Hjulmand at han har ondt i maven over den klubløse Lasse Schöne.

Lasse Schöne har tidligere forklaret, hvordan det kom som et chok, da han røg ud i kulden i Genoa. Men selvom dåbsattesten afslører en alder på 34, var han fast besluttet på at fortsætte karrieren.

- Jeg overvejede aldrig at stoppe. Det har været en hård periode, men jeg elsker stadig spillet og har stadig en masse i mig, så det er dejligt, at det er gået så stærkt, siger veteranen, der to måneder efter 'flugten' fra Genoa både er fast mand i sin gamle klub Heerenveen og tilbage på landsholdet.

Og drømmen om en plads i EM-truppen til sommer er intakt.

- Det var en af de ting, der fik mig til at få kontrakten ophævet og rejse tilbage til Holland uden en kontrakt. Det har været en motivation at komme tilbage på landsholdet, så det er fantastisk, at jeg står her et par måneder senere.

Gensynsglæden er gengældt hos Kasper Hjulmand, der har fået endnu et kort på hånden.

- Lasse er en anden type end de andre, vi har med. Han er sådan en, der virkelig kan tage temperaturen på en kamp med sine afleveringer. Han er ikke så mobil, som han var for fem år siden, men hans afleveringsspil og evne til at holde pulsen i gang gør, at han kan få en rolle i disse kampe. lyder det fra landstræneren.

