Rørende afsløring: Måtte kæmpe mig på hold for at redde min far

Pierre Emile Højbjerg måtte bide tænderne sammen og kæmpe sig på holdet i Bayern München for at sikre sin far livsvigtig behandling mod kræft, afslører han i et åbenhjertigt interview

Pierre Emile Højbjerg har i sit 24-årige liv prøvet mere end de fleste. Han har været professionel fodboldspiller i Bundesligaen og nu i Premier League. Han er på landsholdet. Og som 18-årig mistede han sin far efter kort tids kræftsygdom.

Det sidste har han altid været åben om, men ellers ikke uddybet betydningen af sin far, Christian.

Til tv-programmet 'Sat af' fortæller Pierre Emile Højbjerg nu for første gang om de tanker og følelser, han havde omkring sin fars død og den tid, der kom efter.

Blandt andet om tiden i august 2013, da hans far fik konstateret kræft i maven.

Da Pierre Emile hørte det, fik han aktiveret Bayern Münchens præsident, Uli Hoeness, og klubben fik tilrettelagt en behandling. Faren kom til München i ti dages perioder med to ugers mellemrum. Det stod på resten af året, som Højbjerg beskriver som sin bedste tid med sin far.

Men det var også svært, forklarer den nuværende Southampton-spiller.

- Så lander han. Han har tabt sig og er utrolig afkræftet. Så løber han over i armene på mig og siger, 'jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø', siger midtbanespilleren.

Pierre Emile Højbjerg debuterede for Bayern München som 17-årig. Foto: Sven Simon/Ritzau Scanpix

Bayern havde ikke betalt for hele behandlingen, så Pierre Emile måtte selv til lommerne og betale den sidste del af den dyre behandling. Intet problem for en professionel fodboldspiller, tænker man.

Men der var et problem. For selv om han lige havde underskrevet en ny kontrakt, var der efter tysk sædvane en beskeden grundløn og en enorm bonus for at spille. Og Pierre Emile var skadet. Så han var pisket til at bide tænderne sammen for at tjene penge nok til behandlingen.

- Det, der kunne redde mig, var, at jeg fik optrædener for førsteholdet.

- Jeg ville få en ret stor bonus for bare én optræden. Så jeg kæmpede som en fuldstændig vanvittig, og min far kæmpede som en fuldstændig vanvittig.

- Jeg fik fire kampe, og tre af dem gjorde, at jeg kunne betale de sidste af regningerne. Så jeg opnåede ikke kun at spille, men også noget endnu større, siger Pierre Emile Højbjerg.

Behandlingen reddede dog ikke Christian Højbjerg, der døde i april 2014. I sit sidste møde med sin far på Rigshospitalet så de sammen over på Parken, og hans far pointerede, at 'nu skal du også lige spille for landsholdet - så har du gjort det meget godt'.

Pierre Emile Højbjerg er efterhånden fast inventar på landsholdet. Det nåede hans far ikke at se. Foto: Lars Poulsen

Han nåede lige akkurat ikke at se sin søns debut blot en måned senere - eller det første mål, der kom i Pierre Emiles tredje landskamp godt to måneder efter. Et specielt øjeblik for ham.

- Der, hvor sorgen rammer mig størst, er, da jeg scorer mit første landsholdsmål. For er der en, jeg ville dele det med, er det min far. Bare et sekund. High-five, krammer, lige meget. Og så bare videre.

- Jeg fik så ondt i maven - jeg fik det så dårligt. Jeg kunne ikke glæde mig i ugerne og månederne efter.

Faktisk var det svært for Højbjerg - lige indtil hans datter, Rosa, kom til verden i efteråret 2017.

- Det var første gang efter min fars død, at jeg tænkte, 'Fuck, livet er faktisk fantastisk'.

Pierre Emile Højbjerg er i disse dage i træningslejr i Helsingør sammen med resten af landsholdet forud for den vigtige EM-kvalifikationskamp mod Schweiz.

