Rørende hyldest efter tilbagefald

At Lars Høgh er en vellidt og populær herre er noget, de færreste er i tvivl om.

Landsholdets målmandstræner mødte ikke ind til landsholdssamlingen inden de tre kampe mod Skotland, Færøerne og Island, hvilket skyldes et tilbagefald i den kræftsygdom, han blev ramt af i 2018.

Den tidligere målmand, som selv har spillet på landsholdet, er dog ikke glemt på Parkens tribuner, hvor flere bannere prydede tilskuer-rækkerne inden - og under VM kampen mod Israel.

Budskabet var klart fra lægterne. Foto: Lars Poulsen

- Jeg har det meget godt

Høgh selv var dog ved godt mod, da han sammen med familien deltog i Nicolai Laudrups bryllup i lørdags. Til Ekstra Bladets udsendte fortalte han, at 'I kan se, at jeg har det jo meget godt'.

Den 62-årige OB-legende har været åben om sit kræftforløb.

- Fordi jeg syntes, jeg havde - og har - et positivt budskab til andre. Fordi kirurgen, der skulle fjerne min tumor, sagde til mig, at der på min stol havde siddet en mand - en patient - som ikke troede på, at det ville gå godt - og ham gik det heller ikke godt for.

- Men der havde også siddet en, som troede, det gik fint, og ham gik det fint for. At en kirurg, der egentlig er en slags håndværker, kunne sige sådan, gav mig så stor lyst og tro på tingene, har Lars Høgh tidligere udtalt til Fyens Stiftstidende.

Høgh har efter sin aktive karriere, hvor han spillede hele 817 kampe for OB, været målmandstræner i en række danske klubber.

Han har siden 2007 været tilknyttet landsholdet.