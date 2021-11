Rørende scener: Hele salen hyldede Kjær

- Jeg vil fremhæve en mand, der gjorde en forskel i år. Denne mand er en helt. Dette er større end fodbold. Dette er større end os. For mig er det højdepunktet i 2021.

Sådan sagde Didier Drogba, der var vært ved Ballon d'Or-prisuddelingen, om Simon Kjærs heroiske indsats, da Christian Eriksen kollapsede i EM-kampen mod Finland den 12. juni.

Den danske kaptajn viste beundringsværdig handleskraft, da hans nære ven faldt om i første halvleg.

Kjær satte alt ind for at hjælpe sin holdkammerat på græsset, ligesom han støttede resten af holdet og trøstede Eriksens kone, Sabrina Kvist, mens mareridt-minutterne stod på.

Derfor modtog AC Milan-stjernen de flotte ord fra Drogba og fik samtidig flere store bifald af hele salen ved gallashowet i Paris.

Hør Drogbas flotte tale til Simon Kjær i videoen herunder.

Det var et stort øjeblik for forsvarsgeneralen, der er blevet rost for sin indsats over hele verden.

Simon Kjær var i salen flankeret af sin tidligere holdkammerat Gianluigi Donnarumma, der lagde sit hovedet på danskerens skulder i en form for anderkendelse.

Udover den flotte hyldest endte Simon Kjær også som nummer 18 på listen over de bedste spillere i 2021.

Blandt andet foran spillere som Bruno Fernandes, Luka Modric og Harry Kane.

Pernille Harder blev nummer syv hos kvinderne, imens Kasper Schmeichel blev nummer syv blandt målmændene.

Lionel Messi løb med sin syvende Ballon d'Or titel foran Bayern Münchens Robert Lewandowski, der måtte tage til takke med at blive kåret som årets bedste angriber.

FC Barcelonas Alexia Putellas vandt hos kvinderne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se de danske landsholdsstjerner hylde Simon Kjær og sætte ord på hans Ballon d'Or-nominering her:

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.