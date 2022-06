Rørende scener: - Svært at holde tårerne tilbage

To mennesker døde og 21 personer blev såret, da en mand skød løs mod to barer i Oslo natten til lørdag.

Men selvom landet er i chok over den forfærdelige hændelse, går livet videre.

For Norges kvindelandshold i fodbold var det ingen undtagelse, da de under et døgn efter tragedien spillede træningskamp mod New Zealand på Ullevaal Stadion i den norske hovedstad.

New Zealand blev besejret med 2-0, men det var alt andet end sejren, der var i fokus hos de norske spillere efter kampen.

- At det er muligt at sprede så meget had, når man kunne snakke om kærlighed er for mig ubegribeligt. Det var svært at holde tårerne tilbage under nationalsangene, siger FC Barcelona-spilleren Caroline Graham Hansen til norske VG efter kampen.

- Det var ikke så vigtigt at spille fodbold i dag, følte jeg. Man tænker jo over, hvad meningen med livet er, når folk gør noget, der er så utrolig meningsløst, som det der skete i nat (natten til lørdag, red.), siger hun.

Tragedien blev markeret inden kampen, hvor spillerne fra begge hold og kampens dommere dannede en rundkreds ved midtercirklen, mens de holdt et minuts stilhed.

En 42-årig mand er anholdt efter skyderiet, som politiet efterforsker som en terroraktion.

Skyderiet startede klokken 01.15 natten til lørdag, og manden blev anholdt klokken 01.19.

Der blev skudt mod de to barer Per på Hjørnet og London Pub. Sidstnævnte er en kendt LGBT-bar i Oslo.