Rørt anfører: - Det er overvældende

Simon Kjær var rørt oven på den vigtige sejr over sejr over Schweiz. En sejr, han sent vil glemme

Det var en hæs, glad og bevæget anfører, der mødte pressen efter lørdagens sejr over Schweiz i EM-kvalifikationens gruppe D.

- Det er overvældende. Sådan nogle aftener… det er virkeligt stort, sagde en bevæget Simon Kjær.

Kulissen var da også til at føle på blandt de knap 36.000 fremmødte tilskuere til det vigtige brag.

Kjær har været med til de helt store kampe med landsholdet før, men alligevel kommer han til at huske denne sejr til evig tid.

- At spille i Parken foran den kulisse, der var i dag, er bare et stort privilegium. Og så var det jo et perfekt resultat, sagde den danske anfører.

- Det er virkelig noget, der kommer til at sidde på nethinden, også når man en dag er færdig med at spille fodbold, tilføjede Simon Kjær.

Verdens bedste Kasper

Med hiv og slæb blev det til en sejr mod opgørets slutning, da Yussuf Poulsen satte kampens eneste scoring i kassen.

Kampens helt store oplevelse var dog Kasper Schmeichel, der leverede en sensationel præstation.

- Jeg tror, hele verden så med de redninger i dag, hvor vigtig han er. Han har verdensklasseredninger og er jo kampafgørende, sagde en stolt anfører.

Christian Eriksen havde en ret sløj dag på kontoret, men han får alligevel lidt roser med på vejen fra anføreren for sit fornemme oplæg til Poulsens mål.

- At Christian vælger at have øjne i nakken og finder en aflevering, ingen andre på stadion havde set. Det er jo sådan noget, der gør Christian til Christian, kom det fra Kjær.

Med sejren lægger det danske landshold sig på en delt førsteplads i EM kvalifikationens gruppe D sammen med Irland.

Schweiz har fire point op til de to førende med en kamp i overskud. På tirsdag møder de Irland i et afgørende opgør for begge nationer.

