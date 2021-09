Rørt Delaney: - De sagde bare tak

Efter en årrække med halvkold luft forelskede danskerne sig igen hovedkulds i det danske fodboldlandshold under sommerens EM-fest, der først sluttede med et tynd dømt engelsk straffespark i den forlængede spilletid af semifinalen på Wembley.

Og kærligheden er ikke blevet mindre, selvom den eventyrlige sommer er forbi.

Det kan ses på tilskuertallene i Parken, hvor der er så godt som udsolgt til tirsdagens opgør mod de på disse kanter ikke voldsomt kendte israelere.

Noget af en forandring fra tidligere, hvor eksempelvis Georgien i EM-kvalen kun formåede at lokke godt 15.000 mennesker på tribunerne.

Begejstring i Parken efter 2-0-sejren over Skotland. Foto: Lars Poulsen

Og Thomas Delaney elsker den genvundne opbakning.

- Det er fantastisk. Det er en kæmpe forskel, som vi spillere også mærker. Det motiverer med et fyldt Parken mod Israel, for med al respekt for dem, så havde det ikke set sådan ud for to år siden, siger veteranen.

- Den motivation, der ligger i at skulle ind og spille for 35.000, er nok til at få os op og støde, lover han.

Mikkel Damsgaard og Thomas Delaney i aktion under sommerens skelsættende EM-slutrunde. Foto: Lars Poulsen

Det er ikke kun i Parken, at han og de øvrige spillere mærker, at de igen er nationens kæledægger.

- Når os udlandsproffer render rundt i Danmark i vores ferier, så får vi jo mange kommentarer med på vejen om, at ’det var godt gået’, eller ’det kunne I gøre bedre’. Efter slutrunden tror jeg ikke, der var nogen, der kommenterede vores præstation.

- De sagde bare tak, fortæller Thomas Delaney.

- Det viser en accept fra folket af, at det egentlig mere var oplevelsen end præstationen. Det danner grundlag for store ting for os, og det gav mig kuldegysninger, at mærke den kærlighed og glæde over, hvad vi havde gjort for den danske sommer, forklarer han.

Også Mikkel Damsgaard har fået masser af opmærksomhed ovenpå EM-slutrunden, hvor drømmekasserne mod Rusland og England gav ham et regulært folkeligt gennembrud.

- Det har været lidt specielt at komme hjem igen. Det var selvfølgelig meget anderledes at komme tilbage og holde ferie i Danmark, fordi der pludselig var flere mennesker, der genkendte en, lyder det fra Sampdoria-spilleren.

- Men det har været dejligt. Dem, der kommer en i møde, har været søde og meget venlige. De har bare været glade for den oplevelse, de var igennem i sommer.

Forhåbentlig får både Mikkel Damsgaard mere at glæde sig over, når Danmark forhåbentlig spiller VM i Qatar næste år.

