Rørt Hjulmand: - Det var specielt

Danmark tabte, men vandt alligevel ved at få Christian Eriksen tilbage på holdet.

Sådan var konsensus i den danske lejr, omend nederlaget blev skæmmet af både skader og bekymrende niveau fra flere af de spillere, der skulle have taget over for blandt andre Simon Kjær, Andreas Christensen og Daniel Wass.

Men Danmark fik sin vigtigste offensive brik tilbage, hvilket kan vise sig at blive nøglen til succes i Qatar.

- Jeg vil huske denne aften for at se Christian tilbage på holdet. Det var et stort øjeblik, sagde Kasper Hjulmand med røde øjne og fortsatte.

Kasper Hjulmand var rørt over at se Christian Eriksen tilbage i nationaldragten.

- Det var et stort comeback. Rørende. Det var specielt at se ham på banen, og så endda med den præstation og glæde. Målet var stærkt, men han viste også, hvor stærk han er i sin fokus og sit spil med bolden. Jeg tror, vi har det bedste foran os, når man tænker på, hvor god han var i dag, lød det fra en sjældent begejstret landstræner efter et 2-4-nederlag.

Du kan læse alt om hvordan, Wouter van Doorn gjorde Christian Eriksen kampklar efter hjertestoppet her.

Holdkammeraten på midten, både på landsholdet og i Brentford, Christian Nørgaard, kunne heller ikke lade være med at smile, da han blev spurgt til den modtagelse Eriksen fik i Amsterdam af hollandske fans, der jublede både ved indskiftningen og scoringen ...

- Det overraskede mig egentlig ikke. Han fik samme stående applaus mod Newcastle. Og Norwich. Og Burnley. Det er noget, der har berørt folk dybt, og alle er glade for, at han er tilbage, sagde Christian Nørgaard, der tror, det bliver endnu mere specielt, når Eriksen og co. tirsdag vender tilbage til Parken for at spille mod Serbien.

Se de danske karakterer fra landskampen mod Holland her:

Danske stjerner faldt igennem: Én mand lyser op

- Det bliver et specielt øjeblik både for Christian og os andre. De danske fans har skabt en helt fantastisk stemning i Parken, siden uheldet skete mod Finland. Jeg kan forestille mig, det bliver en endnu vildere kulisse, når Christian endelig er med igen ...