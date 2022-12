Røverhistorier og playstation: Danske stjerner deler værelse

På meget kort tid har Rasmus Højlund og Joakim Mæhle udviklet et tæt venskab i Atalanta

I klubben er den enes fremtid uvis, mens den andens tid først lige er begyndt.

Men landsholdskammeraterne Joakim Mæhle og Rasmus Højlund har i den grad fundet hinanden i Atalanta og gået fra at være bekendte til gode venner i løbet af de fire måneder, de har delt klublogo.

Begge er tilbage i Italien efter henholdsvis lidt ferie og et VM, og deres forberedelser til resten af Serie A-sæsonen er gået i gang, men der er også tid til spas og løjer.

- Vi er blevet ret tætte på den korte tid, vi har haft sammen, siger Rasmus Højlund, da Ekstra Bladet spørger ind til forholdet med Joakim Mæhle, der har været Atalanta-spiller siden januar 2021.

19-årige Højlund blev hentet til Italien i sommer efter et halvt år i Sturm Graz, og det har været rart for ham, at der allerede var en anden dansker i Atalanta.

- Vi har et lille værelse sammen i klubben, hvor der er to senge, og her sidder vi sgu tit, spiller Playstation, får os en lur og deler røverhistorier med hinanden. Det er skidehyggeligt. Joakim er en virkelig god fyr.

Foto: Lars Poulsen

VM i Qatar blev lidt af et mareridt for Kasper Hjulmands tropper, og Mæhle, der sank i niveau sammen med resten af landsholdet, bakser med at ryste skuffelsen af sig.

Selvom Højlund var med i opløbet om at klemme sig ind i truppen, klarede han ikke cuttet, og det har han det egentlig fint med, på trods af at VM havde været en kæmpe ære at tage del i.

- Jeg er da ærgerlig på Danmark og holdets vegne. Var jeg skuffet? Det synes jeg ikke, jeg kan tillade mig at være. Selvfølgelig var jeg skuffet set i lyset af, at jeg var så tæt på holdet op til VM efter et godt forår og et godt efterår.

- Men hvis jeg havde siddet i starten af året og sagt, at jeg ville komme med til VM i Qatar, så havde folk nok sagt 'ej, den er god med dig', griner Højlund.

Joakim Mæhles situation i Atalanta er ikke så perfekt som på landsholdet, og han har flere gange udtalt, at han ikke er tilfreds med den manglende spilletid, han er løbet ind i.

Rasmus Højlunds tid er først lige begyndt. Kontrakten med italienerne løber til 2027.