Ronaldo bliver helten i stort jubilæum

Det så ud til at blive en fuser af et jubilæum for Cristiano Ronaldo, da fodboldikonet tirsdag rundede 200 landskampe mod Island i EM-kvalifikationen.

Ronaldo - og Portugal generelt - spillede slet ikke prangende og var på vej mod 0-0 i Reykjavik, inden stjerneangriberen alligevel endte som matchvinder i 1-0-sejren.

Med få minutter tilbage af den ordinære spilletid prikkede Ronaldo således bolden i nettet. Linjedommeren havde dog hævet sit flag for offside, så scoringen nåede i første omgang slet ikke at komme på tavlen.

Men efter et VAR-tjek blev offside-kendelsen annulleret. Ronaldo kunne bryde ud i jubel, og så glemmer de fleste af hans fans nok, at hans præstation i kampen generelt var langt fra hans topniveau.

- For mig er det en utrolig præstation, det er fantastisk, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP om sin landskamp nummer 200.

- Og det gør det selvfølgelig endnu mere særligt at score sejrsmålet, tilføjer han.

Ronaldo havde i forvejen rekorden for flest landskampe spillet af alle nogensinde og er altså nu den eneste, der har deltaget i 200 af slagsen.

Han har også rekorden for flest mål scoret i landsholdsregi af alle nogensinde, og den blev altså udbygget en smule tirsdag. Ronaldo er nu oppe på 123 mål på nationalmandskabet.

38-årige Ronaldo debuterede på landsholdet i august 2003 og skulle altså bruge lige under 20 år på at nå op på 200 optrædener.

Tirsdagens sejr var Portugals fjerde i lige så mange kampe i EM-kvalifikationen. Portugiserne topper gruppe J og er altså godt på vej mod at tage en af de to EM-billetter. Slovakiet er to point efter på andenpladsen.