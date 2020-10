Ronaldo efterforskes af politiet for brud på karantæneregler

Cristiano Ronaldo kan have brudt sundhedsreglerne, da han tog et privatfly fra Portugal til hjemmet i Italien, siger Italiens sportsminister Vincenzo Spadafora. Ifølge La Gazzetta dello Sport efterforskes han og fem holdkammerater af politiet

Den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo gik glip af onsdagens Nations League-opgør mod Sverige efter positiv coronatest.

Juventus-stjernen havde ingen symptomer ifølge landstræner Fernando Santos og fløj til Torino på kampdagen.

Oprindeligt skulle han have blevet i sit hjemland for at udstå to ugers karantæne, men hyrede alligevel et fly for at komme hjem.

- Det kan have været i strid med de gældende direktiver, siger Italiens sportsminister Vincenzo Spadafora ifølge Sky.

Fredag eftermiddag skriver den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, at politiet efterforsker Cristiano Ronaldo og fem andre Juventus-spillere for brud på karantæneregler.

Ronaldo og holdkammeraterne undlod ifølge avisen at selvisolere sig på et hotel i Torino, efter at to klubansatte havde afgivet positive coronatest.

Seks af spillerne valgte i stedet at tage afsted på landsholdsopgaver, deriblandt Ronaldo, mens målmanden Gianluigi Buffon tog hjem til sit eget hus.

Ifølge Gazzetta dello Sport risikerer Juventus-spillerne bøder, hvis de har forbrudt sig mod karantænereglerne.

Verdensstjernen vendte tilbage til Italien med et ambulancefly. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Juventus fastholder, at alle regler blev overholdt, og at der var tale om et lægefly godkendt af relevante myndigheder.

- Ring til sundhedsministeriet og indenrigsministeriet og få dem til at forklare, hvilke regler der blev brudt, siger Juventus-præsident Andreas Agnelli med adresse til sportsministeren.

Den positive coronatest betyder, at portugiseren misser lørdagens Serie A-kampen mod Crotone samt næste uges Champions League-opgør mod Dynamo Kiev.

Smittet Ronaldo: - Råber fra sit værelse

Han er også i overhængende fare for at misse Champions League-braget mod FC Barcelona 28. oktober.

UEFA har har bestemt, at alle spillere skal vise en negativ coronatest syv dage før en Champions League- eller Europa League-kamp for at kunne spille.

Eftersom Ronaldo blev testet positiv 13. oktober, vil han skulle fremvise en negativ test allerede 21. oktober.

Portugiseren havde ingen symptomer, siger forbundet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

