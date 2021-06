Ronaldo hjælper Portugal til pligtsejr

Tirsdag var der i Budapest flashback til tiden før corona.

Ungarn og Portugal mødte hinanden i EM's gruppe F, og det skete foran et helt fyldt stadion.

Det kunne også mærkes på stemningen på Puskas Arena i den ungarske hovedstad. Tribunerne summede som før i tiden fra første fløjt. Desværre for de fremmødte endte det med en portugisisk sejr.

Portugal vandt 3-0. Cifrene lyver dog en smule. Portugal kæmpede længe med at score, indtil der for alvor blev prikket hul på målbylden i slutfasen. Cristiano Ronaldo scorede til både 2-0 og 3-0 på en historisk aften for stjerneangriberen.

Med sin optræden i kampen blev han således den første nogensinde til at spille i fem EM-slutrunder, og 2-0-scoringen gjorde ham samtidig til den mest scorende nogensinde i EM-slutrunde-regi.

Ronaldo har nu lavet 11 mål ved EM-slutrunder. Det er to mere end Michel Platini, som portugiseren tidligere delte rekorden med.

Dermed tog Portugal altså en pligtsejr. Ungarn er således det på papiret klart dårligste hold i gruppe F, der også tæller Frankrig og Tyskland.