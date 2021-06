Ronaldo-stunt koster Coca-Cola milliarder

En opfordring fra Cristiano Ronaldo på et pressemøde ser ud til at have kostet sodavandsgiganten en god sjat penge

24 milliarder kroner.

Så vanvittigt meget har Coca-Cola tabt i markedsværdi, efter at deres aktie er faldet med 1,6 procent.

Aktiefaldet skete kort efter at den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo til et pressemøde inden EM-kampen mod Ungarn valgte at fjerne to colaflasker foran sig og i stedet hæve sin vandflaske.

Det skriver The Guardian.

En klar opfordring til at man skal drikke vand i stedet for den populære sodavand.

Der står to flasker Coca-Cola på podierne til de officielle pressemøde i forbindelse med EM, da Coca-Cola er officiel partner til EM-slutrunden, men det var den portugisiske målmager tydeligvis ligeglad med.

Forskellig smag og behov

Tirsdag kommenterede Coca-Cola, ifølge den engelske avis, på hændelsen, hvor de i en udtalelse skrev:

'Alle har ret til deres egne drikke-præferencer, og alle har forskellig smag og behov.'

Selv med et fald på 24 milliarder kroner ligger Coca-Colas markedsværdi på et svimlende højt beløb. Lige nu er sodavandsgiganten vurderet til at have en markedsværdi på 1,46 billioner danske kroner.

Cristiano Ronaldo åbnede sit EM med manér, da han scorede to mål i Portugals åbningskamp mod Ungarn.

Superstjernen blev dermed den mest scorende spiller i EM-historien med 11 mål.