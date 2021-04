Roser Hareide: Åge har del i succesen

Fodbold-Danmark kan slet ikke få armene ned efter seks herlige dage, hvor Kasper Hjulmands tropper i den grad har sat skabet på plads i VM-kvalgruppe F.

Ni point, en målscore på 14-0 har skabt eufori i den hjemlige andedam, og sommerens EM-kampe i København kan næsten ikke kommer hurtigt nok.

Samtidig er der mange, der nyder det sprudlende offensive udtryk, som stråler fra landsholdet. Ikke mindst, fordi forgængeren i landstrænersædet, Åge Hareide, trods fornemme resultater havde svært ved at levere samme begejstring.

Men nordmanden fortjener sin del af æren for, at Danmark lige nu står med et af Europas mest spændende landshold.

Det understreger Thomas Delaney, som med to assists og en generelt stærkt præstation spillede en hovedrolle i firemåls-sejren i Wien.

- Det er sjovt at være dansk landsholdsspiller lige nu, og jeg tror også, at Kasper synes, at det udtryk vi har i anden halvleg, er hans form for fodbold, siger Delaney, der peger på, at Kasper Hjulmand overtog et hold, hvor især defensiven allerede var på højt internationalt niveau.

- I forhold til før i tiden er det ikke sjovere, og uden at tage noget fra Kasper, så tror jeg også, han har overtaget et hold, der har været virkelig godt trænet. Og han har let ved at påvirke os i en mere offensiv retning.

Thomas Delaneyu sender en del af æren for landsholdets aktuelle succes videre til Åge Hareide. Arkivfoto: Lars Poulsen

- Så jeg er både meget stolt over de slutrunder, vi har kvalificeret os til under Åge, og de skridt, vi har taget under Kasper, lyder det fra midtbanespilleren, der nyder den ro som Danmarks fantomstart i gruppen giver.

- Jeg har været med i tre kvalifikationer, og hver gang har vi haft ryggen mod muren

- Første gang taber vi til Sverige over to playoff-kampe. Ved de to seneste er vi begyndt med dårlige resultater, men har alligevel klaret det. Og der er en verden til forskel i forhold til at sidde her med ni point og sidde i en langt bedre situation, siger Thomas Delaney, der ligesom alle andre ser frem til sommerens EM-fest.

- Vi glæder os, og jeg tror, at folk hjemme i Danmark glæder sig. Vi tror på, at vi kan lave noget sjovt.

Fire danskere stråler - én flopper totalt!

Højbjerg var ude med riven - nu roser han

Mestertræk af Hjulmand: - Han er beviset