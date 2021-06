Rost til skyerne: - Så holder jeg tre dage mere

Han brugte nærmest ti år på at få sine første ti landskampe, så ’Zanka’ er ikke uvant med at se til fra sidelinjen, som han også gør nu. Men det føles anderledes ved denne slutrunde – som om forsvareren nyder rollen og kan bidrage mere.

- Jeg føler, jeg har en rolle her på holdet, og den ændrer sig ikke, om jeg spiller eller ej.

- Nu er jeg lidt længere fra det, men det ændrer sgu ikke rigtig på, hvad jeg er, eller hvad jeg kan bidrage til både på og uden for banen, siger ’Zanka’ og beskriver sig selv som meget socialt menneske.

Han fortæller, at han tit har hjulpet med at ringe forskellige bekendtskaber ind, hvis der var brug for noget i lejren. Denne gang var en frisør i spil, men det kan blive svært med de nuværende coronarestriktioner.

Søndag fik han et gedigent skulderklap fra Kasper Hjulmand for sin ageren på holdet, selvom han ikke har fået spilletid endnu.

- Så holder jeg tre dage mere, siger ’Zanka’ med et stort grin.

- Ros er altid rart, og det gør, at jeg føler, at det jeg er her for, det bidrager til gruppen.

Men han må altså stadig tage til takke med at spille på det forkerte hold til træning og agere ’modstander’.

- Det er en pille, som man i overført betydning må sluge, når man er træningsmodstander. Lige her er det ikke mig, der er det vigtige, men det er holdet. Det har jeg været vant til i langt størstedelen af min landsholdskarriere.

15 år siden sidst

Mathias ’Zanka’ Jørgensen er en af de få danskere, der rent faktisk har prøvet at spille landskamp i Aserbajdsjan. Som 16-årig var han med U17-landsholdet for at spille en mindeværdig EM-kvalifikationskamp - sådan da.

- Jeg tror, den blev 0-0, gjorde den ikke?, spørger han med et skævt smil.

Der husker han korrekt.

- Vi brændte rigtig mange chancer, og Aserbajdsjan gik videre til EM.

Den oplevelse skulle nødig gentage sig.

