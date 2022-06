Rovdrift på landsholdsstjerner: - Det er faktisk ikke i orden

De danske landsholdsstjerner har været udsat for ren rovdrift, og det kan få store konsekvenser for landsholdet, mener Ekstra Bladets sportschef, Michel Wikkelsø Davidsen

KAN VI BÅDE kippe med klaphatten og banke os selv i hovedet med en fuld dåseøl efter den her landsholdstermin?

Ja, det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre.

For jeg nyder at se det her landshold. Jeg elsker stadig at se Joakim Mæhles uimponerede stil, Pierre-Emile Højbjergs absurde udholdenhed og fighteregenskaber, Jonas Winds kælne inder- og ydersider samt ikke mindst Andreas Skov Olsens eventyrlystne driblinger.

MEN JEG ER også bekymret.

Den her omgang Nations League har været ren rovdrift. Fire kampe på ti dage – efter en sæson, hvor flere af de danske landsholdsstjerner heldigvis har spillet masser af fodbold for deres klubhold. Det er faktisk ikke i orden.

Artiklen fortsætter efter billedet..

Joakim Mæhle nedlægges. Foto: Lars Poulsen

OG SE BARE på konsekvenserne. Kasper Dolberg og Yussuf Poulsen har forladt lejren med skader påført under landsholdslejren. Thomas Delaney måtte sendes tidligt på sommerferie drænet for kræfter.

Derfra var det ellers bare at se de danske landsholdspillere give op en efter en i sejren over Østrig. Joakim Mæhle kunne dårligt gå fra banen.

JEG VED GODT, at de her spillere går på sommerferie nu, men flere af dem vender tilbage til sæsonopstarten enten helt skadede eller til en genoptræning. Begge dele sender dem bag køen på deres klubhold.

Det er på ingen måde ubetydeligt for det danske landshold. Kasper Hjulmand har jo længe stået i den gunstige situation, at Danmarks bedste fodboldspillere også spiller fodbold for deres klubhold.

JEG ER DA sikker på, at Morten Olsen kan fortælle, hvordan det modsatte er.

Hvis det her landshold skal fortsætte med at være så dejligt forfriskende at se på – og også kunne spille op med Frankrig, når det bliver november, og VM starter i Qatar, så må Danmarks bedste spillere ikke sidde på bænken.

Artiklen fortsætter efter billedet..



Glæde efter dansk mål. Foto: Lars Poulsen

SOMMEREN KAN blive nervepirrende for den danske landstræner. Thomas Delaney må ikke vende slidt tilbage til Sevilla, hvis han skal holde sin plads. Joakim Mæhle må på ingen måde møde op til italiensk forsæson med en skade – han har det svært nok i forvejen.

Og læg dertil Christian Eriksens mulige klubskifte og Andreas Christensens stensikre klubskifte. De har ikke samme goodwill i en ny klub, og hvem ved, om de spiller sig direkte ind i startopstillingerne, når eksempelvis Andreas Christensen ventes at skulle spille i mægtige Barcelona?

DET ER MALURT i bægeret, ved jeg godt, og kritikken skal rettes mod de store fodboldforbund, der har presset den glorificerede træningsturnering ned over de slidte spillere for at få lov at holde VM i Qatar.

Det VM er i forvejen en skandale, men det bliver ikke meget bedre af en beslutning som denne.

LAD OS HÅBE, at de danske profiler kan holde til det. For det her landshold er helt specielt.

Og det må det meget gerne blive ved med at være.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Inden kampen mod Østrig fortalte Hjulmand, at Delaney var sendt på ferie, og at flere spillere var drænet for energi:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Stjernespillere sortlistet på stribe

DBU-formand på privat ferie i Qatar

Gribbene cirkler over Raiolas lig