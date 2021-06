Rundtossede UEFA fortryder

Det vakte omgående opmærksomhed, da Manuel Neuer som anfører bar et regnbuefarvet anførerbind, da Tyskland lørdag slog Portugal ved EM i fodbold.

I mange hjørner og kroge af det fodbold-gale kontinent blev det opfattet som et stærkt signal af den tyske anfører.

Men ikke i UEFA, der i stedet meldte ud, at man ville se nærmere på sagen, fordi der var tale om et politisk statement.

Og det er ikke foreneligt med EM-slutrunden.

Men der bliver ikke nogen sag.

For efter at have modtaget et væld af kritik, har UEFA nu fundet frem til, at det ikke er nødvendigt.

Det skriver det tyske fodboldforbund på Twitter søndag aften.

- UEFA har i dag meddelt DFB, at de har stoppet sagen om det regnbuefarvede armbind båret af Manuel Neuer. I et brev er armbindet blevet betegnet sin et hold-symbol for diversitet og således en god sag, skriver DFB.

Sagen kommer en uges tid efter fodboldunionens svært uheldige optræden omkring Christian Eriksens kollaps mod Finland, hvor UEFA stillede spillerne et umuligt valg.

Hjulmand til UEFA: Det var den forkerte beslutning

Nogle dage efter vakte det opsigt, at Frankrigs Benjamin Pavard fik lov at spille videre, selvom han efter en tilfældig tackling var bevidstløs i flere sekunder.

Det kan du læse mere om her: Spillerforening undrer sig

Og der er mere endnu, som garanteret skaber hovedbrud i UEFA. For onsdagens kamp i München mellem Tyskland og Ungarn har politiske undertoner.

I den forgangne uge vedtog det ungarske parlament en lov, der gør det forbudt at formidle indhold, der kan ses som at fremme homoseksuelt, til børn under 18 år.

Nu er der så stillet et tysk forslag om at lyse Allianz Arena i München, hvor kampen skal spilles, i regnbuefarver på kampdagen.

- München bakker op om diversitet, tolerance og lighed i sport og samfund, står der i en skrivelse fra alle seks partier i Münchens byråd - adresseret til borgmester Dieter Reiter.

- På kampdagen mellem Tyskland og Ungarn, ønsker byrådet at sende et synligt signal på solidaritet til LGBT-miljøet i Ungarn, der lider under den nye lovgivning gennemtrumfet af det ungarske parlament, skriver de.