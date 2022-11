Rusland overvejer at forlade UEFA

Ruslands Fodboldforbund overvejer at forlade Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og tilslutte sig den asiatiske pendant.

Det fortæller præsidenten for forbundet, Alexander Dyukov, til nyhedsbureauet Tass.

- Vi vil overveje denne problemstilling på det næste bestyrelsesmøde.

- Jeg er usikker på, om vi træffer en endelig beslutning, men situationen er nødt til at blive drøftet, siger Dyukov.

UEFA suspenderede i februar Rusland på ubestemt tid, efter at landet invaderede Ukraine.

Suspensionen betyder, at hverken Ruslands landshold eller russiske klubhold for tiden kan deltage i UEFAs turneringer.

- UEFA betragter os stadigvæk som et medlem af den europæiske familie. Vi implementerer alle programmer, og de (UEFA, red.) er med til at finansiere projekter, siger han.

Det russiske forbund har endnu ikke forhørt sig om en mulig optagelse hos Det Asiatiske Fodboldforbund (AFC) i respekt for det nuværende medlemskab i UEFA.

- Det vil være upassende, hvis vi træffer en beslutning uden om UEFA.

- Men jeg mener, at det er vigtigt for os, at vi kan spille officielle kampe. Vi har været igennem to år med coronavirus, og nu er vi suspenderet, siger Alexander Dyukov.

Sammen med Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) valgte UEFA 28. februar at suspendere Rusland. Samtidig mistede Rusland chancen for at kvalificere sig til det igangværende VM i Qatar.

Siden udelukkelsen har Ruslands fodboldlandshold spillet venskabskampe mod Tadsjikistan, Usbekistan og Kirgisistan.