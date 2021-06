Rusland vinder sidste testkamp før fodbold-EM

På et sent straffespark vandt det russiske fodboldlandshold lørdag aften knebent med 1-0 hjemme over Bulgarien.

Det var Ruslands sidste testkamp inden EM-slutrunden, hvor Danmark er en af tre modstandere i det indledende gruppespil.

Danmark skal i den tredje gruppekamp 21. juni møde Rusland, som åbner EM mod Belgien om en uge og fire dage senere møder Finland.

Rusland, som spillede 1-1 ude mod Polen i tirsdags i en anden testkamp, havde lørdag svært ved at score mod bulgarerne.

Rusland dominerede generelt kampen, havde bolden klart mest og skabte også flest chancer. Men ind ville bolden ikke i åbent spil.

Dommeren pegede på pletten få minutter før tid, og den mulighed udnyttede russerne.

Den indskiftede angriber Aleksandr Sobolev scorede sikkert på straffesparket efter 84 minutter. Den bulgarske keeper Georgi Georgiev kastede sig til den forkerte side.

Rusland tager imod Belgien i holdets første kamp ved EM i Sankt Petersborg lørdag 12. juni. Samme dag skal Danmark møde Finland i Parken i København.

Danmark spiller sin sidste testkamp før EM hjemme mod Bosnien-Hercegovina søndag aften.