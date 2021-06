Russisk ambassade revser Danmark

De danske indrejseregler for russiske fans til EM-slutrunden er dobbeltmoralsk og russofobisk.

Det siger den russiske ambassade i Danmark til det russiske medie Sport Express.

Mandag tørner Danmark og Rusland sammen i den sidste gruppekamp ved dette års EM-slutrunde. Ligesom til kampen vil der være op til 25.000 tilskuere på stadion, men højst sandsynlig vil der være få russiske fans.

De danske myndigheder vil ikke tillade russiske fans at komme til Danmark uden at gå i isolation først, og det vækker vrede på den russiske ambassade.

- Den nuværende situation med russiske fans er et levende eksempel på dobbeltmoral og russofobi, lyder meldingen fra ambassaden.

Danmark skal vinde mandagens kamp mod Rusland for at holde liv i håbet om videre avancement ved EM-slutrunden efter to nederlag i de første to gruppekampe.

Kampen mellem Danmark og Rusland bliver spillet klokken 21.00 samme tid med den anden kamp i gruppen mellem Belgien og Finland.