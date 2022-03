Russisk megastjerne nægter at spille

Artem Dzyuba nægter at spille for Rusland på grund af familie i Ukraine

Når Ruslands herrelandshold i fodbold skal spille mod U21-landsholdet (antallet af mulige internationale modstander er stærkt begrænset for tiden), bliver det uden Artem Dzyuba.

Den 33-årige Zenit-stjerne har valgt at sige nej tak.

Årsagen er den aktuelle situation i Rusland og Ukraine, og Dzyuba er dybt berørt af krigen, da han har familie i Ukraine.

- Da vi talte i telefon med Artem søndag, understregede han, at han gerne vil spille på landsholdet. Men nu, som situationen er i Ukraine, hvor han har mange familiemedlemmer, bad han om at familiære hensyn ikke at blive udtaget. Vi har aftalt at holde kontakten ved lige, og vi følger hans kampe for Zenit, siger landstræner Valeriy Karpin ifølge det russiske fodboldforbunds hjemmeside.

Dzyuba i fint selskab i 2018 efter VM på russisk jord. Foto: Mikhail Klimentyev/Reuters/Ritzau Scanpix

Valeriy Karpin på sidelinjen i Ruslands kamp mod Cypern i november. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Dzyuba har en årrække været blandt Ruslands dygtigste og mest målfarlige angribere. Det var med Dzyuba i spidsen, Rusland gik på banen i Parken sidste sommer ved EM, og det var Dzyuba, der reducerede til 2-1 i kampen, som Danmark siden vandt 4-1.

Siden har han ikke optrådt for Rusland. Det er der angiveligt flere grunde til.

Da Karpin tog over efter slutrunden, var Dzyuba ifølge trænere ude af form. Siden afviste han at vende retur til VM-kvalifikationskampene mod Cypern og Kroatien. Han og Karpin skulle dog have fundet hinanden igen.

Artem Dzyuba, der er født og opvokset i Moskva, og som fik sit gennembrud i Spartak, er gået hen og blevet en spillende legende i Zenit Skt. Petersborg, hvor han over en årrække har spillet 250 kampe og scoret 113 mål.

Han har ført klubben til tre russiske mesterskaber og to pokaltitler. Han overhalede i efteråret Rotor Volgograds legendariske Oleg Veretennikov og blev dermed den russiske ligas mest scorende spiller nogensinde.