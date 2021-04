Ryan Giggs risikerer fem år i spjældet

Fredag blev Manchester United-legenden og Wales' landstræner Ryan Giggs tiltalt for voldeligt overfald og kontrollerende adfærd over to kvinder.

Skulle 47-årige Giggs ende med at blive dømt i sagen, så risikerer han i yderste konsekvens fem års fængsel, skriver flere engelske medier heriblandt The Mirror.

Han er tiltalt for at have begået forbrydelserne mod sin daværende kæreste Kate Greville og en anden kvinde, som menes at være en veninde.

Ifølge avisen beskrives tvangs- eller kontrollerende adfærd i engelsk lov som 'en handling eller et mønster af handlinger af overgreb, trusler, ydmygelse og intimidering eller misbrug, som har til hensigt at såre, straffe eller skræmme et offer'.

Ifølge tiltalen skulle den kontrollerende adfærd være fundet sted fra december 2017 til november 2020. Onsdag i den kommende uge skal Giggs møde i retten ved Manchester and Salford Magistrates' Court, oplyser en talsperson for anklagemyndigheden.

Her vil han fortsat bedyre sin uskyld.

- Jeg har fuld respekt for, at der nu skal køre en retsproces, og jeg forstår alvorligheden af beskyldningerne.

- Jeg vil påberåbe mig min uskyld i retten, og jeg ser frem til at få renset mit navn, udtaler Ryan Giggs ifølge nyhedsbureauet AFP.

Artiklen forsætter under billedet..

Ryan Giggs nåede mere end 900 kampe for Manchester United. Foto: Paul Barker/Ritzau Scanpix

Sagen kom frem i november sidste år, hvor Ryan Giggs blev anholdt - mistænkt for vold mod Kate Greville. En mistanke, som senere blev udvidet til også at omfatte den anden kvinde.

Siden anholdelsen har Ryan Giggs haft orlov fra jobbet som walisisk landstræner. Tiltalen fik dog ikke fodboldforbundet til at afskedige Giggs, men i stedet meddelte man, at vikaren Robert Paige fortsætter frem til og med EM til sommer.

Udover mere end 900 kampe som aktiv for Manchester United og 64 landskampe for Wales har Ryan Giggs en fortid som assistenttræner i Manchester United. Han stod desuden i spidsen for holdet i fire kampe, efter David Moyes blev fyret i 2014.

Han er desuden berygtet for at have haft et mangeårigt forhold til sin brors hustru. Det kan du læse mere om her, her og her.