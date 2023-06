Rygter om klubskifte: Glem det

- Jeg skal bruge sommeren til at læne mig tilbage og glæde mig over, jeg skal fortsætte i Barcelona, siger Andreas Christensen

Da Andreas Christensen var otte år og gik i 2. klasse hjemme i Blovstrød, skulle han i en skoleopgave skrive, hvad han drømte om, når han engang blev stor.

Andreas Christensen skrev, at han ville være professionel fodboldspiller og optræde for Barcelona.

Mange år senere udlever han nu sin drøm uden dengang at vide, hvad det betød at spille for en af klodens største fodboldklubber.

Andreas Christensen skal ingen steder i sommer, selv om rygterne har været tiltagende om en tilbagevenden til Premier League. Foto: Claus Bonnerup.

- Barcelona er det ultimative for mig, siger Andreas Christensen med et stort smil som tydeligvis indikerer, at han er havnet på den helt rigtige hylde med skiftet fra Londons kulde, blæst og regn til behagelige temperaturer i Barcelona.

- Jeg har virkelig nydt det første år. Bare det, at solen kigger ind, når jeg slår gardinerne fra om morgenen

- Faktisk havde jeg aldrig været i Barcelona, før jeg skiftede til klubben. Jeg har afgjort fået en gladere hverdag, fordi det er et sted, der har det hele.

Andreas Christensen nyder livet i Barcelona. Både fodbolden og livet uden for banen er pefekt for den stærke danske midtstopper. Foto: Claus Bonnerup.

- Der er stranden, naturen, maden og selvfølgelig byen, siger Andreas Christensen, der trods massive rygter slår fast, at han ikke skal nogen som helst steder i sommerpausen.

- Jeg tror, jeg får en rigtig god sommer, hvor jeg bare skal læne mig tilbage og glæde mig over, at jeg skal fortsætte i Barcelona, siger han.

Med yderligere tre år tilbage i Barcelona håber han, at der venter endnu mange store oplevelser.

Det første år var en stor optur, fordi han igen var med til at spille mesterskabet tilbage til Barcelona.

- Barcelona har været det bedste skifte for mig, fordi jeg efter ti år i Chelsea havde brug for en ny udfordring, forklarer han.

Fra sidelinjen har han fulgt med i London-klubbens enorme deroute. Og det gør selvfølgelig lidt ondt.

- Der er ikke så mange af mine venner tilbage i Chelsea, men for dem, der stadig er i klubben, har det ikke været særlig sjovt. Jeg håber, at de får rettet tingene til den kommende sæson, siger han.

Mens Chelsea er ude af Europa, skal Andreas Christensen igen spille Champions League i den kommende sæson med Barcelona.

Andreas Christensen har spillet en stor rolle i Barcelona, der igen vandt mesterskabet. Foto: Jens Dresling.

- På mange måder har jeg fået fornemmelsen, at Barcelona virkelig er en kæmpestor klub. Når vi kommer hjem på træningsanlægget sent om natten, står der stadig fans og venter på os, siger Andreas Christensen, der slider med ømme akillessener.

En tilbagevendende skade, som han plages af hvert år. Det får dog ikke betydning for hans deltagelse mandag mod Slovenien.

Siden venter en længere ferie, fordi han først skal møde igen 17. juli i Barcelona til opstarten på den nye sæson.