Rystede fans: - Vi troede bare han døde

Det skulle have været den helt store fodboldfest, som både danske og finske fodboldfans har talt ned til, siden coronaudsættelsen for et år siden.

I stedet blev de små 16.000 tilskuere i Parken vidner til et rædselsfuldt drama, da Christian Eriksen i første halvleg kollapsede på banen, og måtte modtage livreddende behandling på grønsværen, mens holdkammeraterne skærmede ham fra tribuner og kameraer.

Ekstra Bladet har talt med en række af de fans, der rystede forlod stadion, inden kampen blev genoptaget.

Birthe og Tommy Pedersen

Foto: Henning Hjorth

- Det var uhyggeligt og væmmeligt at se en, der falder om på den måde, fortæller Birthe Pedersen, der sammen med ægtefællen Tommy Pedersen oplevede dramaet helt tæt på.

- Vi sad meget tæt på, og han lignede en, der var død. Det var helt forfærdeligt. Vi sad 20 meter derfra. Vi troede bare, han døde. Nu gider vi ikke mere, så vi tager hjem, siger han.

- Det er fedt at høre, at han overlevede, men det var en uhyggelig oplevelse, konkluderer parret.

Eero Kovanen



- Det er meget slemt, at kampen bliver afbrudt, fordi en spiller bliver skadet på den måde, uden at der har været kontakt med en anden spiller. Det er meget uhyggeligt, og jeg håber det bedste for Eriksen, siger finnen.

- Jeg kunne se, at han kollapsede, og det var et meget voldsomt øjeblik, som jeg ikke ønskede at se. Det er ikke noget, man nogensinde ønsker at se.

Claus Jensen

- Jeg synes, det var ekstremt ubehageligt, for man kunne se, han faldt om, fortæller den rystede danske fan.

- Bang! Uden at der var noget i nærheden. Vi var meget bekymrede, da vi så, at de begyndte at give hjertemassage. Og så undrede vi os over, at der ikke kom en ambulance, fortæller han.

Mark Bruhn og Torben Hansen

Foto: Henning Hjorth

- Man kunne godt se fra første øjeblik, at det var alvorligt, forklarer Mark Bruhn, mens vennen fortsætter.

- I starten talte folk om, at det var en alvorlig knæskade, men meget hurtig kunne man godt se, at det ikke bare var knæet. Så er fodbold ikke så vigtigt. Selvfølgelig er det ærgerligt at være taget fra Jylland til København, men det vigtigste er, at han klarer den.

- Det kunne være endt meget værre, sådan som det så ud.