Rystede franskmænd: Danmark var harmløse

Danmark åbnede overraskende U21-EM med at besejre de franske favoritter med 1-0, og i Frankrig er der stor skuffelse over nederlaget.

- Katastrofe for Frankrig - overrasket af Danmark, lyder overskriften hos den franske udgave af Eurosport, der også kalder det for en 'mareridtsstart', og at man 'knækkede tænderne på Danmark'.

Overskriften hos fransk Eurosport

Også hos Le Parisien er der stor skuffelse.

- Danskerne var ikke særligt ambitiøse, men stod godt som hold, og da vi begyndte at tænke, at det virkelig var tid til at komme i gang, hvis vi skulle have en sejr, så overraskede Danmark den anden vej, lyder det her.

Den helt store sportsavis, L´Equipe, skriver meget om A-landsholdets nedtur og om en forestående rugby-turnering, men har også fokus på nederlaget mod Danmark.

- Kæmpe skuffelse for det franske hold, der fuldstændig misser starten i turneringen efter at være overrasket af en smuk indsats fra Danmark, lyder det i L'Equipe.

Dansk jubel efter sejren. Foto: ATTILA KISBENEDEK/Ritzau Scanpix

I den videre analyse bliver det franske hold savet over på linje med A-landsholdet, der dagen før skuffede med 1-1 mod Ukraine.

- Dette kaldes et fald fra tinderne, lyder det i L'Equipe.

- Les Bleus gav ikke den mindste ro under kampen mod et dansk hold, der længe virkede harmløst, men som udnyttede en fejl i forsvaret, lyder det videre.

- Uden nogen reel mulighed i en uinspireret indsats snublede Les Bleus mod et meget kompakt dansk hold.

- Der manglede galskab og teknisk præcision. Det så ud som om, det var første gang, holdet spillede sammen, skriver L'Equipe.

Den franske træner Sylvain Ripoll er skuffet. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix

Også U21-landstræner Sylvain Ripoll er frustreret.

- Vi løb mod en mur hele tiden. Det var en stor skuffelse.

- Vi er nødt til at være på et rigtig, rigtig godt niveau for at slå sådan en modstander, og det var vi ikke i dag, siger han ifølge Eurosport.

- Vi manglede temposkift og kreativitet for at kunne true i dybden. Vi spillede forsigtigt og blev aldrig farlige foran deres mål. Der var en form for apati, siger Ripoll ifølge L'Equipe.

- Og når man stor over for en modstander, der står godt på banen og arbejder hårdt, så har du brug for variation, men vi overraskede aldrig nogen.

Franskmændene tabte til sidst. Foto: ATTILA KISBENEDEK/Ritzau Scanpix

- Vi spillede gennemsnitligt og utilstrækkeligt og var aldrig et skridt foran. Danskerne vandt, fordi de scorede på deres eneste chance, men det var også, fordi vi ikke kunne ramme dem.

- Vi havde ikke kvaliteten til at skade dem hverken over kanterne eller i dybden. Vi fik dem ikke til at løbe mod deres eget mål. Det var et slag, og nu har vi brug for to sejre, siger den franske U21-landstræner.

For Frankrig var nederlaget et meget sjældent et af slagsen. I 34 kampe ved U21-EM står man nemlig med 26 sejre og fire uafgjorte, så nederlaget mod Danmark var blot det fjerde nogensinde, og man risikerer nu at blive elimineret fra gruppespillet for første gang nogensinde, hvis ikke man slår Rusland og Island.

