Rystede schweizere: Det bør ikke være muligt

Mens danskerne brød ud i euforisk jubel efter det eventyrlige comeback i Schweiz tirsdag, havde de schweiziske spillere straks sværere ved at finde en passende grimasse, men de vidste godt, hvad der var gået galt.

- Det bør ikke være muligt. Vi var bare ikke smarte nok til sidst. Vi skulle have holdt på bolden i stedet for hele tiden at smadre den væk, siger Remo Freuler til SRF.ch.

Den opfattelse deler målmand Yann Sommer. Schweizernes rutinerede Borussia Mönchengladbach-keeper kunne ikke komme ud til bolden ved det sidste mål, og så kunne Henrik Dalsgaard fuldføre comebacket.

- Efter 3-2-målet begyndte danskerne pludselig at tro på dem selv igen. Vi kunne ikke få ro på det hele, og så blev det hektisk. Det var bare dumt af os, siger Sommer.

Efter to kampe kan Schweiz trods alt glæde sig over, at de fortsat er ubesejret. De slog i første kamp Georgien med 2-0 på udebane.

