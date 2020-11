Rystede svenskere: Danskerne håner os

Dansk hån, bizar debutant, et af århundredets dårligste hjørnespark, et foruroligende øjebliksbillede. De svenske medier og eksperter har det hårdt efter nederlaget til Danmark

Sverige tabte onsdagens testkamp på Brøndby Stadion med 0-2 mod et dansk landshold, der efter pausen viste sig for stærke for de blågule naboer.

Dagen derpå har de svenske medier stor fokus på, at den vikarierende danske landstræner Ebbe Sand hånede Sverige. 'Det er ikke sådan, vi vil spille fodbold' og 'Det var ret nemt at spille sig ud af deres pres, hvis vi skal være positive og kalde det et pres' og 'Det var en stor opvisning', lød det ifølge svenskerne 'hånende' fra Sand, der i Danmark ellers mest opfattes som meget jysk og forsigtig.

Svenskerne mener, at Ebbe Sand håner dem...

I Sverige er der også fokus på Danmarks åbningsmål, som Jonas Wind satte ind efter oplæg fra Mathias Zanka Jørgensen.

- Et af århundredets dårligste hjørnespark, troede jeg, men det var det ikke. Mathias Zanka strejfede den, sagde den tidligere FCK-træner og nuværende C More-ekspert, Hans Backe, på svensk live-tv i forbindelse med kampen.

- Det er selvfølgelig et mål, som vi skal gøre det bedre ved. Absolut. Den ryger igennem alle og sættes ind ved bagerste, siger midterforsvarer Marcus Danielson, der også mener, at svenskerne skulle gøre det bedre ved 2-0-målet, der i Danmark ellers betegnes som et flot gennemspillet mål.

Jonas Wind har scoret 1-0-målet efter et halvtyndt hjørnespark. Foto: Lars Poulsen

Den svenske indskifter Jordan Larsson pegede på, at ingen spillere ville have bolden, og heller ikke de svenske avisers klummeskribenter er imponerede af de blågules landshold. Expressens Mattias Larsson er endda lettere nervøs.

- Foruroligende øjebliksbillede af landsholdets fremtid, hedder hans klumme.

- Danmark startede godt nok med giganten Christian Eriksen, men den vikarierende landstræner havde også fire debutanter fra start og sendte yderligere fire ind. Seks af dem var 21 år eller yngre, og Danmarks 2-0-sejr var lige så sikker som overbevisende, skriver han.

- I Sverige fik en lang række spillere, der kan slå sig ind i både EM-truppen og startopstillingen chancen. Ingen (foruden Svanberg) tog den. Sverige måtte sende 35-årige Sebastian Larsson ind for at få lidt fart og attitude, lyder det.

- Det skulle have været en styrkeprøve før EM til sommer, men nu blev det i stedet et øjebliksbillede af to landsholdsfremtid. Det er nærmest en underdrivelse at sige, at Danmark så både bredere og skarpere ud, skriver Larsson.

Også Aftonbladets klummeskribent Johanna Frändén er negativ over for det svenske hold og en kamp, som hun mener aldrig burde være spillet.

- Den her kamp glemmer vi nu, skriver hun i overskriften.

- Hvad skulle den her kamp være godt for? Det spørgsmål fik vi kke noget godt svar på i aften, men nu er tv-aftalen sikret og penge på det svenske forbunds konto, og det svenske landshold kan tage hjem og tænke på noget andet.

- Frem for alt skal de ikke begynde at tænke på, at de er blevet et hold, der taber landskampe meget oftere, end de vinder dem, skriver hun.

Svenskernes landstræner Janne Andersson var ude med corona, og hans afløser Petter Wettergren var ikke helt tilfreds og pegede blot på, at det var 'lærepenge' til mange spillere.

Hos Sverige var der debut til FC Midtjylland-spilleren Jens-Lys Cajuste.

- Det er jo en speciel situation uden rigtige forberedelser, og landstræneren er der ikke. Cajuste debuterer, og han har ikke engang hilst på landstræneren. Det er helt bizart, siger den tidligere storspiller Kim Källström, der nu også er ekspert hos C More.

Cajuste rejser videre med det svenske landshold, der lørdag møder Kroatien i en vigtig Nations League-kamp, mens andre Superliga-spillere som klubkammeraten Joel Andersson og AaB'erne Oscar Hiljemark og Jacob Rinne nu rejser hjem.

