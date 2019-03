Så du det? Danske eksperter går jubel-bananas

De to fodboldeksperter og tidligere landsholdsspillere, Lars Jacobsen og Thomas Gravesen, havde svært ved at holde følelserne tilbage, da Danmark kom på 3-3 mod Schweiz

Henrik Dalsgaard blev den helt store helt, da han i aftes fuldendte et vanvittigt comeback og stangede Danmark på 3-3 i Basel.

Udligningen udløste ikke kun ekstase blandt de danske fans og spillere i Schweiz. Discovery Networks' to fodboldeksperter, Lars Jacobsen og Thomas Gravesen, var som de fleste danske fodboldfans også svært begejstrede for Dalsgaards hovedstødsmål.

Det viser en video, der fanger sekunderne, hvor Danmark udligner til 3-3 dybt inde i tillægstiden.

De to forhenværende landsholdsspillere lignede mere passionerede fans end eksperter, da Dalsgaard headede læderet i nettet. Særligt Thomas Gravesen havde svært ved at beherske sig, og med et jubelbrøl af en anden verden markerede han, at Danmark var gået fra 0-3 til 3-3.

Resultatet var også ganske bemærkelsesværdigt og er efter slutfløjtet gået verden rundt.

Se de to fodboldeksperter gå fuldstændig amok over udligningen i videoen øverst i artiklen.

Se highlights fra den vanvittige kamp her. Video: Discovery Networks Denmark

Se også: Rystede schweizere: Det bør ikke være muligt

Se også: Schmeichel undrer sig: - Hvordan kunne han ikke se det?

Se også: Efter vildt comeback: Folk må efterhånden forstå det