Så mange så med

En halv million seere havde slået over på DR1, da Danmark tabte stort til Tyskland. Det er i et forventet leje, siger DR-boss, der tror på færre seere mod Finland tirsdag

Fredag blev Danmark ydmyget ved EM.

Godt nok ikke som Norge mandag med 0-8, men det endte alligevel med at blive grimt, da tyskerne slog det danske landshold med 4-0.

I gennemsnit så 499.000 med på DR1 på flow-tv og streaming, viser tal fra Nielsen.

- Det er nogenlunde det, jeg havde forventet. Det er den første kamp. Folk hopper på, specielt hvis det går godt. Det var ikke verdens bedste resultat, så det strømmede nok ikke ind fra sommerlandet for at se det sidste af kampen, siger Anders Kern Boje, underdirektør i DR Nyheder, til Ekstra Bladet.

- Der er ingen tvivl om, at det er mere interessant, hvis det går bedre på banen, end det gjorde.

Kampen mod Tyskland er det sjette mest sete program på dansk tv i seneste uge. Ingen Tour-etaper blev set mere, men to Tour-studier tager højere pladser. Det mest sete program er 'Vi drukner i rod' på TV 2 med 609.000 seere i gennemsnit.

Tirsdag får Danmark en ny chance for at imponere de danske tv-seere. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Ikke i primetime tirsdag

Fredagens kamp mod Tyskland var klokken 21. Tirsdag spiller de danske stjerner allerede klokken 18 mod Finland.

- De sene kampe er typisk lidt mere seervenlige. Der er flere, der ser fjernsyn efter klokken 20, så der vil nok være lidt færre end til Tyskland.

DR-bossen jubler over tv-stationens dækning.

- Jeg er meget glad for vores set-up. Det er et rimelig fast set-up på vores kampe med Henrik Liniger, Arnela Muminovic, Tina Müller og Francis Dickoh.

- Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Jeg synes, at de har gjort det godt, og det er jeg sikker på, at de kommer til resten af slutrunden også.

- Der er udsolgt på Wembley til finalen, selvom vi ikke ved, hvem der spiller. Det er virkelig imponerende, siger Anders Kern Boje.

