Så meget har DBU tjent på Qatar-investeringer

Mens DBU nu tager konsekvensen af 24syvs afsløring og skiller sig af med sine statsobligationer i Qatar, har DBU ikke taget stilling til sine tilsvarende investeringer i Saudi Arabien, Egypten og Bahrain.

Det siger DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til Reporterne på 24syv:

- Foreløbigt har vi bedt om at få afhændet de papirer, vi har i Qatar, og så kigger vi på den samlede portefølje og vores investeringspolitik, om den skal ændres.

Saudi Arabien, Egypten og Bahrain er ligesom Qatar internationalt berygtet for bl.a. krænkelser af menneskerettighederne, forfølgelse af politiske modstandere, minoriteter og overgreb på civile.

Reporterne på 24syv kan dokumentere, at DBU har hentet en fortjeneste på mindst 190.000 kroner hjem fra sine investeringer i statsobligationer i VM-værtslandet Qatar, der er under massiv international kritik.

DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer, var selv meget overrasket over DBU's kontroversielle investeringer i Qatar:

- Jeg havde ikke fantasi til at tro, at vi kunne have investeringer i Qatar. Det er mig en gåde, at det kunne komme så langt ud. Så snart vi blev gjort opmærksom på det, tog vi en beslutning om, at de papirer ønsker vi at afhænde. Vi har lavet en fejl. Det erkender vi. Og nu gør vi noget ved det, siger Høyer til Reporterne på 24syv.

DBU’s kapitalforvalter er Danske Bank, der administrerer værdipapirer for sammenlagt 218 millioner kroner på vegne af DBU, ifølge regnskabet.