- Så mine venner klatre rundt i en statue

Landsholdet tog en omvej til Helsingør efter sejren over Rusland i Parken. De ville se den danske efterfest, og Andreas Cornelius fik øje på et par venner, der tog festen til nye højder

- Det lignede fandeme, at vi havde vundet hele lortet!

Andreas Cornelius og de andre danske landsholdsspillere kommer ikke til at glemme busturen hjem fra Parken efter 4-1-sejren over Rusland sent mandag aften.

I stedet for at tage den sædvanlige tur direkte vej ud ad Lyngbyvejen fik landsholdet overtalt PET-vagterne til at ændre ruten.

Spillerbussen kørte igennem de københavnske gader, inden turen gik nordpå.

Ud af ruderne kunne de se masser af røde trøjer og høre festende danskere.

- Det var en folkefest, som jeg ikke har set før. Det var ret vildt, siger Andreas Cornelius, der midt i festen også fik øje på nogle, han kendte.

- Jeg så nogle af mine venner klatre rundt i en statue ved Trianglen, siger den store Parma-angriber med et endnu større grin.

Der var fest i København, da Danmark bankede Rusland. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

I den danske spillerbus var der skruet op for musikken, og der blev både sunget med og danset, kunne Andreas Cornelius berette.

Det fortaber sig lidt i festtågerne, hvis idé det var.

Men det er en historie, der nok skal blive hevet frem igen, hvis det danske EM-eventyr skulle få en happy ending.

Det var måske ikke helt på niveau med McDonald's-turen i Sverige.

Men det var befriende dansk lige at bryde med de vante rammer, og som burgerne i '92 faldt omvejen i spillernes smag.

- Jeg ved ikke, hvordan det kom i stand, men det var i hvert fald fedt. Der er ellers et godt stykke op til Helsingør, men det var sjovt lige at tage en rundtur inde i byen.

- Det var fedt at høre lidt god musik i bussen, at feste med hinanden og bare se de glade danskere, der nok blev lidt længe ude i gaderne, siger Jens Stryger Larsen.

Næste mulighed for en dansk fest bliver lørdag, når Danmark i Amsterdam møder Wales i 1/8-finalen.