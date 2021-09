Så tæt er Danmark på VM

Det ligger til, at kampen mod Østrig i Parken bliver den, hvor Danmark definitivt kvalificerer sig til VM i Qatar

22-0 og seks sejre i seks forsøg!

5-0 over Israel var en manifestation på, hvor suveræne Danmark var mod gruppens næstbedste mandskab.

Det er ganske enkelt historisk, hvad Kasper Hjulmands tropper har præsteret i kvalifikationen.

Aldrig tidligere har et dansk landshold lagt så suverænt fra land.

Det er klasse over hele linjen. På banen og ikke mindst på tribunerne, hvor danskerne hopper, danser og fester, som i de gode gamle dage i 80érne og starten af 90érne.

Nu har vi igen et landshold, som danskerne samles om. Hjulmands tropper har i den grad samlet hele nationen.

De skabte en eufori i sommer. Og den bliver bare ved. Alle elsker dem.

Nu bliver det i Parken mod Østrig 12. oktober, at Danmark definitivt kan sikre sig førstepladsen og VM-billetten til næste års slutrunde i Qatar.

Thomas Delaney scorede et fremragende hovedstødsmål til 4-0, da Danmark udraderede Israel. Foto: Lars Poulsen.

Danmark skal i næste kamp møde Moldova, hvor det må forventes, at der kommer tre point på kontoen. Så står Danmark på 21 point.

Samtidig skal Skotland og Israel mødes i den kommende spillerunde.

Hvis de spiller uafgjort, kan Skotland kun komme á point med Danmark, hvis de vinder de tre sidste kampe. Og her er målscoren aldeles suveræn i danskernes favør. Danmark vil stadig ikke være 100 procent kvalificeret.

Men kommer der en vinder i det opgør, så vil Skotland stå på 14 point i tilfælde af en sejr, mens Israel lander på 13, hvis de vinder med tre kampe igen.

Det er foreløbig blevet til 37 mål for det danske A-landshold i 2021. I 14 kampe Topscorerlisten 5 mål Kasper Dolberg (Moldova, Moldova, Wales, Wales, Tjekkiet) 4 mål Mikkel Damsgaard (Moldova, Moldova, Rusland, England) Joakim Mæhle (Østrig, Rusland, Wales, Skotland) Yussuf Poulsen (Tyskland, Belgien, Rusland, Israel) 3 mål Martin Braithwaite (Israel, Bosnien-Herzegovina, Wales) Andreas Skov Olsen (Østrig, Østrig, Israel) 2 mål Jonas Wind (Israel, Færøerne) Thomas Delaney (Tjekkiet, Israel) Andreas Cornelius (Bosnien-Herzegovina, Israel) 1 mål Jens Stryger Larsen (Moldova) Mathias Jensen (Moldova) Robert Skov (Moldova) Marcus Ingvartsen (Moldova) Pierre-Emile Højbjerg (Østrig) Andreas Christensen (Rusland) Daniel Wass (Skotland) Simon Kjær (Israel) Vis mere Vis mindre

Derfor bliver det sandsynligvis først i hjemmekampen mod Østrig, at Kasper Hjulmands tropper med 100 procent sikkerhed kan sætte sig på gruppens førsteplads.

Derved er der lagt op til en kæmpe fest i Parken 12. oktober, hvis Danmark kan vinde de to næste kampe, hvilket er ganske sandsynligt.

- Vi er ikke over mållinjen endnu. Vi bliver ved, til VM-billetten er sikret. Det kan ske i oktober.

- Vi ser frem til den næste hjemmekamp mod Østrig, hvor vi skal sørge for, at der igen bliver tryk på. Her vil vi gerne skabe en ny magisk aften i Parken, siger Kasper Hjulmand.

Så tæt er Danmark på VM

Udover Moldova ude, Østrig hjemme, mangler Danmark også i november to kampe: Færøerne hjemme og Skotland ude.

Men DBU kan dog allerede nu sende en delegation til Qatar for at kigge efter hoteller og træningsfaciliteter.

For anden gang i træk og for sjette gang i alt skal Danmark til en VM-slutrunde. Men det bliver en anderledes af slagsen, når Qatar lægger græs til slutrunden fra midten af november og en måned frem i 2022.