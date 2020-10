Sådan min dreng!

- Andreas har lagt et stort pres på mig efter den flotte debut, erkender Kasper Hjulmand forud for søndagens opgør i Nations League mod Island

Han scorede med venstrebenet, fik tilkæmpet et straffespark og serverede et flot oplæg med højrebenet.

Andreas Skov Olsen kunne ikke drømme om en bedre entre i rødt og hvidt. Han var udtaget for én måned siden, men blev sorteret fra, fordi formen ikke var på plads. Det er den ved at komme nu, hvor den 20-årige kantspiller imponerede i stor stil.

Og han har givet sin træner noget at tænke over før søndagens opgør mod Island i Nations League.

Andreas Skov Olsen vil nok aldrig glemme sin debut på landsholdet: Ét mål og to oplæg. Han har givet landstræneren noget at tænke over i fremtiden. Foto: Lars Poulsen.

- Han har jo lagt mest muligt pres på mig. Det han leverede på banen, får mig i hvert fald til at tænke lidt.

- Jeg har i hvert fald fået set, at vi har fået en streng mere at spille på. Men han kunne nu godt have scoret ét mål mere, siger landstræner Kasper Hjulmand efter den flotte debut til sin gamle lærling fra FC Nordsjælland-tiden.

Der var også et kærligt kram til Skov Olsen fra chefen, da han blev skiftet ud efter en times spil. Nærmest en stolthed og glæde, der prægede Kasper Hjulmand i det øjeblik.

- Jeg kender jo ’Andy’ godt, har set ham spille for Bologna. Den aggressivitet og gå på mod, vi ved han har, skal vi bare have tændt op under, så er der meget i vente, tilføjer landstræneren.

Kasper Hjulmand var glad og stolt over den debut, som Andreas Skov Olsen fik: Et mål og to oplæg i 4-0 sejren over Færøerne. Foto: Lars Poulsen.

Har lært at forsvare

På podiet sad Andreas Skov Olsen i badetøfler og prøvede at bevare ydmygheden.

- Det var en god debut, indledte Skov Olsen og skyndte sig at rose sine holdkammerater.

- Mine nye holdkammeraterne gjorde det nemt for mig. Det her er et nemt hold at spille på, fordi vi hjælper og forstår hinanden, siger Andreas Skov Olsen.

Det første år i Bologna har været svært. Han betalte lærepenge efter skiftet fra de trygge omgivelser i Farum til de store udfordringer i Serie A.

- Der var en del ting jeg først skulle lære og vænne mig til. Mange ting er meget anderledes i forhold til FC Nordsjælland. Nu har jeg lært at arbejde defensivt. Så jeg føler mig godt rustet til, hvad der venter i fremtiden, smiler Andreas Skov Olsen.

På trods af den fine debut, vil det overraske, hvis ikke Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg og Martin Braithwaite udgør de tre forreste søndag aften i Island i Nations League-opgøret.

Overstråler alle

Danmark slår Færøerne sikkert i testkamp

Dommen over transfervinduet: Slut med undskyldninger, Ståle