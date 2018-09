Sådan reagerer sponsorer på landsholdskonflikten

Mens Danske Spil nu direkte tager afstand fra at skulle have lagt pres på at få sat landsholdsspillere af, fordi de har indgået sponsorater med andre virksomheder, ønsker Carlsberg ikke at kommentere direkte på aftalen med DBU.

Indtil nu har det været sparsomt med, hvad landsholdets sponsorer har ytret af holdninger til den konflikt, der lige nu udspiller sig for åbent tæppe.

I flere omgange har netop såvel landsholdets sponsorer som spillernes ligeså været nævnt i debatten som en del af stridspunkterne.

Senest i går, hvor Ekstra Bladet kunne afsløre, at DBU har stævnet Simon Kjærs sponsor NordicBet for en million kroner.

Desuden er det kommet frem, at DBU overvejede at pille Daniel Agger af landsholdet, fordi han havde indgået en aftale med Pensam, mens landsholdet var sponsoreret af Danske Bank.

Kede af det

Men gennem Danske Spils presseafdeling skriver Niels Erik Folmann, dir. i Danske Licens Spil, nu til Ekstra Bladet, at Danske Spil ikke har blandet sig:

'Danske Spil har aldrig blandet sig i udtagelsen af spillere til landsholdet. Hverken det netop udtagne eller tidligere landshold. Danske Spil har heller ikke krævet juridiske konsekvenser for nuværende eller tidligere spillere i forbindelse med deres personlige sponsorater. Vi har ingen yderligere kommentarer af respekt for forhandlingerne.'

I Carlsberg er det kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn, der svarer på vegne af bryggeriet:

- Vi er utrolig kede af den situation både som sponsor men også som fodboldfans. Men vi kan ikke kommentere på forhandlingerne, fordi vi kender dem ikke i detaljer, men vi håber, at de snart når til enighed.

- Hvor vigtigt er det for Carlsberg, at I har eneret på landsholdet, når I sponsorerer?

- Vi forholder os selvfølgelig til aftalen, når de når en, og vi håber, at det er snart.

- Men som virksomhed må I have en holdning til, hvilke omstændigheder, der skal spille ind, når I er sponsorer. I kan vælge at sige, at I vil have eneret, eller I kan sige, at spillerne har nogle private sponsorer, som de skal tage hensyn til...

- Det er sådan noget, som man tager i en forhandlingssituation, så det er ikke noget, som jeg kan udtale mig om.

- Har det været et krav fra Carlsbergs side, at spillerne skulle være dedikeret til de sponsorer, der er omkring landsholdet, når de optræder i rødt og hvidt?

- Det der er vigtigt for Carlsberg, når vi indgår et sponsorat med landsholdet, er, at det giver mening i forhold til Carlsberg-pilsneren, at vi kan se os selv i spillerne og i den klub, som vi sponsorerer, og at vi har mulighed for at lave fede events og engagere fansene.

- Men er det et krav fra Carlsberg, at I har eneret på spillerne, når de er i landsholdsregi?

- Det er helt individuelt fra sponsoraftale til sponsoraftale.

- Men konkret har det så været et krav til landsholdet?

- Det ved jeg simpelthen ikke.

- Har du mulighed for at undersøge det og vende tilbage?

- Jeg kan helt klart sige, at det er noget, som vi ikke udtaler os om.

- Nu er man i gang med at hente et reservehold ind. Hvad tænker I om at sponsorere et hold, der baseres på spillere fra lavere rækker?

- Vi er lige så ærgerlige som alle fodboldfans over, at de ikke er nået til enighed.

- Er det noget, som I vil tage op med DBU?

- For det første ved jeg det ikke, og hvis jeg vidste det, ville jeg ikke sige det til dig. Så ville vi tage det med DBU.

- Vi ønsker, at de skal blive enige. Vi tager hverken parti for DBU eller for spillerne. Vi synes, at det er en ærgerlig situation.

