Sådan starter Danmark

Kasper Hjulmand har valgt sit hold forud for EM-semifinalen mod England - genvalg til alle

Never change a winning team!

Det hold, der besejrede Wales og siden Tjekkiet, skal igen forsøge at overvinde England og sikre Danmark en plads i EM-finalen.

Danmark starter således for tredje kamp i træk med det samme mandskab onsdag aften, når de møder England i semifinalen ved EM på Wembley.

Det betyder, at Daniel Wass og Yussuf Poulsen igen starter på bænken til opgøret på Wembley, hvor der ventes 60.000 tilskuere, heraf 8000 danskere.

For tredje gang i historien er Danmark i en EM-semifinale. De var med i 1984, igen i 1992 og nu 29 år senere står Danmark igen med muligheden for at løse billet til EM-finalen søndag aften, hvor modstanderen bliver Italien.

Kasper Hjulmand har haft stor succes med de valg, han har foretaget – både ud- og indskiftninger.

Med genvalg over hele linjen stiller Danmark med følgende startformation:

Kasper Schmeichel – Andreas Christensen, Simon Kjær, Jannik Vestergaard – Jens Stryger Larsen, Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Joakim Mæhle – Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard.

Helt ude af den danske trup i aften er Nicolai Boilesen, Anders Christiansen og naturligvis Christian Eriksen.

England stiller med følgende mandskab:

Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw - Kalvin Phililps, Declan Rice - Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling - Harry Kane.

Det betyder, at England fra bænken kan sende følgende profiler i spil: Marcus Rashford, Jordan Henderson, Jack Grealish og Jadon Sancho.