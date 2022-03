Sådan vil han presse sig til VM

Han har fået chancen, fordi Daniel Wass er skadet, og Jens Stryger Larsen er helt ude i Udinese-kulden.

Men det er måske alligevel værd for de to landsholdsspillere at skæve over skulderen, fordi Alexander Bah kommer med raketfart flyvende bagfra.

Den 24-årige Slavia Prag-spiller har haft en forrygende sæson i Tjekkiet, hvor han med seks mål og ni assists har bevist sine offensive kvaliteter.

Nu er han i Marbella med landsholdstruppen, hvor han onsdag spillede på det rigtige hold – i grå trøjer – da der blev spillet til to mål.

- Hvis jeg skal med til VM til vinter, skal jeg måske tage det næste step, så jeg kommer et niveau op og møder bedre spillere i en større liga, siger Alexander Bah.

Alexander Bah tror, han skal spille i en større klub, hvis han skal til VM til vinter. Foto: Lars Poulsen.

Lige nu ligger han nummer to med Slavia Prag og er i Conference League-kvartfinalen mod Feyenoord. Det kan slutte som en fuldendt sæson, hvis Slavia Prag vinder mesterskabet, og succesen fortsætter i Europa.

- Jeg er meget tilfreds med sæsonen. Bortset fra vi er nummer to i ligaen. Vi skal vinde mesterskabet, siger Alexander Bah, der slet ikke er i tvivl om, hvor hans største udfordring er i forhold til at erobre en stamplads på landsholdet.

- Dér, hvor jeg skal udvikle mig mest, er i forhold til de defensive opgaver. Det er her, min udfordring er størst.

- Jeg kan ikke gøre noget ved mine konkurrenter, men kun fokusere på de ting, jeg kan ændre. Derfor handler det også om at gribe de chancer, jeg får, fastslår manden, der har en ganske fin statistik: Èt mål i to landskampe.

