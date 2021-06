Sabrina: Sådan har Christian det

- Han har det godt. Nu er vi hjemme, og vi har bare brug for lidt fred og ro!

Sabrina Eriksen gav et kort statement med en pænt indpakket bøn, da hun fredag aften kort hilste på en italiensk reporter foran familien Eriksens hjem i det mondæne Hunderup-kvarter i Odense.

Da havde Christian Eriksen allerede med en skarp, vestfynsk snilde undveget reporteren fra La Gazzetta dello Sport og bjærget sig selv og parrets to børn hen over den flisebelagte forhave tre trin op og ind i huset.

Familien Eriksen vendte hjem til Odense dagen efter operationen på Rigshospitalet. Christian Eriksen blev udskrevet fredag, besøgte efterfølgende EM-lejren i Helsingør og vendte så snuden mod den fynske hovedstad, hvor den tålmodige italienske reporter havde rig lejlighed til at tjekke op på sin måske lettere glemte viden om Hans Christian Andersen.

Ifølge La Gazzetta anduvede familien Eriksen den hjemlige matrikel et enkelt løvebrøl fra Odense Zoo omkring kl. 18 i en mørk van.

Fodboldspilleren driblede fra passagersædet sig selv om børnene ind i huset, mens fru Sabrina, mens hun tømte bilen, lige gav en kort bulletin til den italienske sportsavis.

Det var så det.

La Gazzetta dello Sport mener så oven i købet at vide, at Christian Eriksen allerede inden for de nærmeste timer skal have en direkte kontakt med lederne i Inter – manageren og den medicinske stab – hvorefter de næste skridt i retning af en plan for danskerens fremtid i klubben kan tages.

Ifølge avisen vil klubben rekvirere lægejournaler fra det danske landshold, og når Christian Eriksen i starten af juli returnerer til Milano, skal han igennem yderligere kardiologiske undersøgelser der afgør hans fremtid i klubben - og måske i sidste ende også i fodbold.

