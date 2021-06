Sælger gratis billetter: - Ulovligt og super dårlig stil

Folk forsøger at tjene penge på at videresælge billetter til gratis storskærmsarrangementer i København

Der er rift om billetterne til storskærmsarrangementer på Ofelia Plads og ved Øksnehallen i København forud for Danmarks EM-ottendedelsfinale mod Wales lørdag.

Så meget, at nogle forsøger at sælge de gratis billetter for at score en gevinst. Det skriver arrangørerne på Facebook.

- Vi oplever desværre, at billetter til storskærmsvisninger på Ofelia Plads og Kvægtorvet ved Øksnehallen forsøges videresolgt. Ifølge dansk lovgivning er det ulovligt at videresælge billetter til overpris. Og desuden super dårlig stil, lyder det.

Ved at købe en billet er der desuden risiko for, at billetten er ugyldig, når man skal bruge den. For eksempel hvis sælgeren har solgt samme billet til flere forskellige personer.

- Billetterne til arrangementerne er unikke, så når en billet først er scannet, bliver den ugyldig. Du vil også opleve skærpede sikkerhedsforanstaltninger i morgen, da vi forventer mange mennesker til Danmarks afsindigt vigtige kamp mod Wales, lyder det videre.

Copenhagen EURO 2020 opfordrer alle, der oplever forsøg på videresalg til at tage direkte kontakt.

Der er plads til 1200 gæster ved Øksnehallen og 1000 på Ofelia Plads. Alle billetter er væk til begge arrangementer.

Danmarks kamp mod Wales spilles lørdag klokken 18 i Amsterdam.

