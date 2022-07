Særlig regel kan komme i spil

Lars Søndergaard håber, at de danske spillere kan få et par drikkepauser undervejs i varmen mod Finland, men UEFA-regel kan blokere for det ønske

Det regner altid i England, lyder en sejlivet fordom, og det ville en del fodboldspillere nok også næsten ønske, at det gjorde i disse dage.

Solen bager ganske enkelt ned over de britiske øer, så det er lige før, UEFA burde have rykket slutrunden til vintermånederne, som deres venner i FIFA.

Det har man ikke, og så må de danske spillere jo bare stille op til kampen mod Finland i eftermiddag klokken 17 lokal tid (klokken 18 dansk tid) i op mod 30 grader.

- Vi sørger hele tiden for at fylde væskedepoterne op og få ordentlig med mad. Jeg håber selvfølgelig, at når det bliver så varmt, som det ser ud til at blive, så får vi en pause i både første og anden halvleg. I forhold til spillernes velfærd vil det nok være rigtig fint, lød det fra landstræner Lars Søndergaard på pressemødet mandag.

Gryden med de sorte sæder er klar til de danske og finske spillere. Foto: Damien Meyer/Ritzau Scanpix

Det skal han dog ikke være så sikker på.

UEFA har nogle temmelig stringente regler, der foreskriver, at dommeren kan fløjte til vandpause én gang i hver halvleg. Men det kræver ganske enkelt 32 grader på det termometer, der er ved sidelinjen.

UEFA oplyser til Ekstra Bladet, at de såkaldte cooling breaks kan sættes i værk, hvis en delegeret fra UEFA har indikationer på, at temperaturen er mindst 32 grader. Den proces sker som regel under opvarmningen, som tirsdag foregår omkring klokken 16 lokal tid, hvor der de foregående dage har været mere end 30 grader.

I sidste ende er det dommerens suveræne beslutning, om der skal fløjtes til pauser i halvlegene, selv hvis temperaturkravene skulle være opfyldt.

Vejrudsigten er dog mildnet en smule natten over, så der nu snarere forventes i underkanten af 30 grader på Stadium MK i Milton Keynes.

Det var også varmt i Brentford i fredags, men mod Tyskland blev kampen spillet tre timer senere, end det er tilfældet i dag. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Skulle det være for koldt til nedkølingspause, betyder det ikke, at spillerne spares, når finnerne skal presses.

- Vi vil gribe den an på samme måde, uanset hvordan vejret er. Vi har jo fem udskiftninger, og hvis der er nogen, der svækkes i løbet af kampen, så har vi fem gode muligheder for stadig at ændre eller vedligeholde kampens rytme for os, siger Lars Søndergaard.

En sådan situation opstod faktisk ved herrernes EM sidste år, hvor England og Kroatien blev snydt for pauser på Wembley i 28 graders varme.

Raheem Sterling måtte selv udnytte en chance for at få kølet sig lidt ned sidste sommer. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Nedkølingspauser blev for første gang benyttet i international fodbold under VM i Brasilien i 2014. Siden tog UEFA også tiltaget til sig, og nu bruges det altså, når temperaturen tillader det.

Danmark har brug for at holde hovedet særdeles koldt mod Finland, hvor en sejr er et ufravigeligt krav efter øretæven mod Tyskland i første kamp. Danmark skal ganske enkelt vinde for at holde liv i drømmen om en plads i kvartfinalen.

Finland tabte sin første kamp 1-4 til Spanien, der møder Tyskland umiddelbart efter Danmark-Finland.

