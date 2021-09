Sætter Ronaldo på plads: Der er otte foran dig

Cristiano Ronaldo hyldes på kryds og tværs verden over for sine to mål mod Irland, der onsdag aften gjorde ham til historiens mest scorende landsholdsspiller.

Eller rettere sagt: Gjorde ham til historiens niende mest scorende spiller.

For det går heller ikke ubemærket hen, at fodboldfans kloden over igen og igen glemmer, at han altså fortsat halser gevaldigt efter en stribe af de største kvindelige fodboldspillere.

Her er Ronaldo blot en fårekylling sammenlignet med folk som Christine Sinclair, Abby Wambach og Kirsten Prinz.

Målene mod Irland bragte ham op på 111 mål, hvilket er dybt imponerende. Og det er præcis samme antal som Alex Morgan fra USA.

187 mål: Christine Sinclair, Canada (2000- )

184 mål: Abby Wambach, USA (2001-2015)

158 mål: Mia Hamm, USA (1987-2004)

130 mål: Kristine Lilly, USA (1987-2010)

128 mål: Birgit Prinz, Tyskland (1994-2011)

128 mål: Carly Lloyd, USA (2005-2021)

116 mål: Julie Fleeting, Skotland (1996-2011)

112 mål: Marta, Brasilien (2002- )

111 mål: Alex Morgan, USA (2010- )

111 mål: Cristiano Ronaldo, Portugal (2004- )

Selv udtrykte Ronaldo stor glæde på Instagram efter sejren og de to mål. Dog ikke de vilde referencer til ovenstående liste.

- Ud af alle de rekorder, jeg har slået i løbet af min karriere - og der har heldigvis været et par stykker - er denne noget ganske særligt for mig, og den kommer uden tvivl på hylden af bedrifter, der gør mig oprigtigt stolt, skrev han.

- Da jeg voksede op, gjorde landsholdskonkurrencer altid et stort indtryk på mig. Det at kunne se mine idoler spille for deres flag hver anden sommer ved EM og VM.

Tillykke til kongen

- Men vigtigst af alt så repræsenterer 111 mål for Portugal 111 øjeblikke som dem, vi oplevede i dag i Algarve, hvor millioner af portugisere over hele verden forenes i fællesskab og glæde.

Han kunne dog sende en hilsen til iranske Ali Daei, som havde rekorden, inden Ronaldo fik has på den.

- Ali Daei satte standarderne på sådan et højt niveau, at jeg på et tidspunkt begyndte at tænke, at jeg måske aldrig ville fange ham.

- Tillykke til kongen (Daeis persiske kælenavn, red.) med at have rekorden så længe, og tak for at vise mig så meget respekt, hver gang jeg scorede og kom tættere på hans utrolige tal.

I første halvleg kom Ronaldo i uheldigt fokus. Brændte straffe og slog ud efter irer, der dog bestemt ikke var totalt uskyldig i situationen.

Se episoden her:



