Sætter turbo på genoptræning

Lørdag var Simon Kjær for første gang i 12 år hjemme hos familien på sin fødselsdag.

33 år fyldte landsholdets anfører, og han nød uden tvivl at være hjemme, men han havde samtidig ønsket at være et helt andet sted, fordi landsholdet i disse dage er samlet.

Simon Kjær fejrer normalt altid fødselsdag i landsholdsregi. Men sådan er det ikke i år, hvor han genoptræner efter den korsbåndskade, han pådrog sig 1. december.

Simon Kjær savner landsholdet i de her dage, hvor han for første gang i 12 år var hjemme hos familien på sin fødselsdag. Han fyldte lørdag 33 år. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har det helt ærligt svært ved ikke at være med landsholdet.

- Jeg har ikke haft mange afbud i årenes løb, for jeg har altid gjort alting for at være klar for landsholdet. Som anfører føler jeg et ansvar for holdet, for helheden og ikke kun for mig selv.

- Så selvfølgelig savner jeg at kunne bidrage både på og udenfor banen. Det er jo lidt det samme at misse al den tid med Milan og mine holdkammerater. Men naturligvis er landsholdet noget specielt og meget nært for mig.

- Jeg har talt lidt med nogle af drengene på Facetime i Spanien under træningslejren, og det er sgu svært ikke at være sammen med dem. Men samtidig er det ekstra benzin til bålet, der brænder i mig for at blive klar, siger Simon Kjær i et interview med Ekstra Bladet.

Simon Kjær efter kvartfinalesejren over Tjekkiet i Baku. Anfører har hyret en privat fysioterapeut for at sætte turbo på genoptræningen. Foto: Lars Poulsen.

Selv om landsholdets anfører er ’hjemme’ i Milano, så er dagene skemalagt og planlagt til mindste detalje i genoptræningsperioden.

- Da jeg blev skadet, sagde nogle til mig: Nyd nu tiden med familien. Det fik min kone også at vide af andre – nå, nu har I en masse tid sammen.

- Virkeligheden er, at vi har endnu mindre tid sammen i hverdagen, forklarer Simon Kjær.

Udover den daglige træning hos eksperterne i Milan har Simon Kjær sat turbo på genoptræningen. Han har således hyret en dansk fysioterapeut, der behandler ham fem dage om ugen. Samtidig bor han hos familien i Milano, så Kjær kan blive behandlet på alle tider af døgnet.

- Mine timer i døgnet handler hårdt sagt udelukkende om træning, behandling og om, at min krop skal være 100 procent klar til dagens træning og til dagen i morgen.

Simon Kjær kunne godt bruge fem timer ekstra i døgnet nu, hvor han genoptræner efter den korsbåndskade. Foto: Lars Poulsen.

- I forhold til familieliv er det positivt, at jeg kan lægge mine børn i seng og finde tid til godnathygge med dem nu, fordi jeg ikke halvdelen af ugen sidder på et hotelværelse med klubben - eller er væk i flere uger ad gangen med landsholdet.

- Skadespausen har også betydet, at jeg endelig i år kan være hjemme på mine drenges fødselsdag - og for første gang i 12 år nu er hjemme hos familien på min egen fødselsdag.

Men arbejdstiden i dagligdagen er her i skadespausen meget længere end normalt, hvor jeg kan aflevere drengene om morgenen og hente dem igen efter træning.

- Jeg ville virkelig gerne have fem timer mere i døgnet, forklarer Simon Kjær.

