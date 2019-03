Sagde han virkelig det: Jeg er bare god lige nu

- Jeg havde sat et mål om at score 25 mål i denne sæson, det når jeg ikke, men jeg er godt tilfreds med udviklingen, siger Yussuf Poulsen

BASEL (Ekstra Bladet): Alle taler altid om Christian Eriksen. Om Spurs-stjernen, der er så vigtig og afgørende for det danske landshold. Og det er sandt nok, men stop lige op engang og tjek den sæson som Yussuf Poulsen har gang i.

Han er topscorer i RB Leipzig med 12 scoringer, står noteret for 15 træffere total i sæsonen. Læg dertil de to mål han scorede i juni på landsholdet. Mod Mexico og siden sejrsmålet mod Peru under VM.

Yussuf Poulsen har taget et kæmpe skridt i denne sæson, hvor han er blevet en markant profil i Bundesligaen. Han er den mest scorende dansker i Bundesligaen i 15 år. Dengang var det Peter Madsen, der scorede 13 mål for Bochum i 2003/04 sæsonen.

Yussuf Poulsen er den dansker, der har scoret flest mål i Bundesligaen i 15 år. Han skal blot score ét mål mere, så tangerer han Peter Madsens 13. træffere fra sæsonen 2003/04. Foto: Lars Poulsen.

Scorer nu de nemme mål

- Jeg fokuserer meget på, hvornår jeg skal være i feltet for at score de nemme mål. Det er den største forskel nu i forhold til tidligere.

- Men jeg synes også jeg har lov at sige: Jeg er bare god i øjeblikket, siger Yussuf Poulsen med et skævt smil.

Det er få år siden Yussuf Poulsen sagde, han bliver aldrig en notorisk målscorer, der laver mere end ti mål på en sæson.

- Det billede og den opfattelse af mig selv har jeg ændret. I starten af sæsonen satte jeg et mål om 25 mål i sæsonen. Det når jeg nok ikke, men jeg er nu godt tilfreds med udviklingen, forklarer han.

Yussuf Poulsen har allerede været seks år i Leipzig og aftalen er netop forlænget frem til 2022.

- Lige nu er Leipzig den bedste adresse for mig. Jeg føler stadig, jeg kan udvikle mig i klubben. Det kan godt være jeg bliver her resten af karrieren. Det udelukker jeg ikke. Jeg er efterhånden mere tysker end flere af de tyskere vi har i truppen, siger Yussuf Poulsen, der forleden vakte opsigt med et foto på sin Instagram profil. Her signalerede to Leipzig-trøjer, en med påskriften far og den anden med Poulsen, han skal være far til efteråret.

Tre veje til at besejre Schweiz 1. Hurtige omstillinger Christian Eriksen får helt sikkert Granit Xhaka som overfrakke. Men kreatøren får en afgørende rolle, når spillet hurtigt skal vendes. De hurtige omstillinger kan fange schweizerne i ubalance. Der var flere tilløb til farlige situationer i lørdags for Georgien, men de savnede offensiv kvalitet til at udnytte det. Den kvalitet har danskerne. 2. Aggressivt pres Åge Hareide forventer, at Schweiz er lidt trætte efter den lange rejse hjem fra Georgien natten til søndag. Derfor kan en af vejene til dansk succes være et meget aggressivt pres, som kan overrumple hjemmeholdet. Danskerne skal sidde direkte i haserne på hjemmeholdet fra starten. Det kan give bolderobringer højt på banen og stresse dem. 3. Udnyt den risikobetonede spillestil I lørdags mod Georgien spillede schweizerne både med tre og fire i bagkæden. Men uanset hvordan de stiller op, er det til tider en risikobetonet spillestil, de praktiserer. Der er muligheder for danskerne i de situationer, fordi flere af spillerne i bagkæden tager store chancer. Læg dertil, at anfører Stephan Lichtsteiner efterhånden er blevet 35 og ikke længere er blandt de hurtigste.

