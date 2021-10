Sagde nej til chefpost

Christian Poulsen mødte inden tirsdagens træning pressen for første gange, efter at han får to uger siden blev offentliggjort som ny assistenttræner for landsholdet.

Det var en glad Christian Poulsen, der efter 92 kampe som spiller for Danmark kunne vende tilbage til landsholdslejren i sin nye rolle.

- Det er fedt og lidt nostalgisk. Bare det at være tilbage og snakke dansk, det sætter man pris på, lød det som det første fra den nye assistenttræner.

Det kunne dog have fortsat på hollandsk i Amsterdam. Christian Poulsen havde nemlig mulighed for at fortsætte i Ajax.

Christian Poulsen blev i slutningen af september ansat som ny assistenttræner for landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

- Der har været andre tilbud. I foråret blev der lavet en rokade i Ajax, og jeg havde en mulighed for at stå i spidsen for et ungdomshold, og det overvejede jeg meget.

Efter to år som en del af trænerteamet i Ajax med en lang arbejdsuge, havde den tidligere landsholdsspillere dog sin familie i tankerne, da han tog beslutningen om at sige ja til Kasper Hjulmand.

- Jeg har haft en karriere med så mange år i udlandet med få ferier. Det at være et helt menneske betyder også at være en god far. Jeg nød de to år i Ajax, men man er meget på.

Christian Poulsen nåede 92 kampe og fem mål som spiller for landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Ingen cheftrænerdrøm

Mange tænker måske, at jobbet som assistenttræner tit kan være et skridt mod cheftrænerposten, men 41-årige Christian Poulsen har dog ikke en direkte drøm om at blive cheftræner lige nu.

- Jeg er ikke sådan en, der siger, at jeg har de her ambitioner om tre år eller om fem år, men lige nu passer det mig godt nu. Det er noget, der skal udvikle sig over tid.

For den tidligere landsholdsspiller gælder det om at udvikle sig selv samtidig med at hjælpe til med andres udvikling.

- Jeg har, siden jeg stoppede, trænet mange børn, så det er mere det at arbejde med mennesker.

- Nu træner vi så elite her, og det er spændende, men de to gange om ugen, jeg træner U11 med min søn, der lærer jeg også mange ting, siger Christian Poulsen.