Samlet Premier League er imod VM hvert andet år

Det bliver ikke med Premier League-klubbernes velsignelse, hvis Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) vedtager, at der i fremtiden skal spilles VM for hvert andet år.

De 20 klubber i den bedste engelske fodboldrække har diskuteret FIFAs plan om at reformere den internationale fodboldkalender og er imod idéen om flere VM-slutrunder.

Sådan lyder det på ligaens hjemmeside.

Det er især den potentielle effekt på spillernes ve og vel, fansenes fodboldoplevelser, mulighederne for at forberede sig op til sæsonen og turneringernes kvalitet, der bekymrer klubberne.

- Premier League er fast besluttet på at undgå radikale ændringer af FIFAs internationale kampkalender efter 2024, som vil have negativ effekt på spillernes ve og vel og true konkurrencedygtigheden, kalenderen, strukturen og traditionerne i de nationale ligaer, siger Premier League-chef Richard Masters på ligaens hjemmeside.

FIFA afholder 20. december et stormøde. Håbet er at kunne præsentere et udkast til en fremtidig fodboldkalender, som alle fodboldens parter er enige om, har det tidligere lydt.