Sammenlign mig ikke med Rommedahl

Nogle soler sig i omverdens hyldest, men det gælder ikke Martin Braithwaite.

FC Barcelona-spilleren er vant til, at mange har en mening om hans gøren og laden, men det er ikke vigtigt for ham at gå op i.

Faktisk kom han på mandagens pressemøde med en markant opsang til dem, der lever af andres positive opmærksomhed.

- Det tænker jeg slet ikke på. Jeg ved godt, når jeg spiller godt, og hvornår jeg spiller dårligt, så jeg har slet ikke brug for den bekræftelse. Generelt som mennesker tror jeg, at det leder til meget depression og lavt selvværd, at vi søger alle folks bekræftelse. Det handler om at føle, at man har nok i sig selv.

- Det betyder samtidig, at jeg ikke kan blive påvirket af, hvad omverden tænker om mig. Det, føler jeg, er meget sundt, sagde Braithwaite.

Derefter fik han spørgsmålet, om han var ved at indtage rollen som nutidens Dennis Rommedahl, der i mange år var syndebuk, selvom Morten Olsen blev ved med at vælge ham til, og det også blev til et par vigtige mål i rødt og hvidt.

- Overhoved ikke. Ikke sammenlign mig og Rommedahl, kom det.

Han var dog glad for, at scoringen til 4-0 mod Wales blev godkendt, for det havde trukket op til, at han fik åbnet målkontoen et par gange – dog uden at lykkes.

- Det var dejligt endelig at få scoret. Det har været tæt på nogle gange, og jeg var ikke i tvivl om, at det nok skulle komme, sagde Martin Braithwaite, der sørgede for, at de danske tilskuere fik minder med hjem fra Amsterdam. Også i fysisk forstand.

- Fansene ville gerne have nogle souvenirs, og jeg havde ikke så meget at give af. Men det, jeg kunne give, det gav jeg, sagde han med overskud i stemmen.

Han endte med at stå i t-shirt og speedo-underbukser...

