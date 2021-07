Sammenligner Hjulmand med verdens bedste trænere

Fra sin lejlighed i London kan Thomas Frank se Wembleys tårne. Onsdag aften sidder han på plads på det ikoniske stadion, hvor han for halvanden måned siden spillede sin klub, Brentford, i Premier League.

Nu går udflugten til Wembley med ét formål: At støtte Danmarks vej til den anden EM-finale i historien.

Thomas Frank har set alle Danmarks kampe, og han er dybt imponeret over både Kasper Hjulmand og spillernes tilgang til hele turneringen efter Christian Eriksens kollaps.

Thomas Frank er onsdag på plads på Wembley. Han er imponeret over, hvor stort et mod Danmark har spillet med under EM. Og så fremhæver han også Hjulmands evner til at vise hele sin trup stor tillid. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg tror, Kasper Hjulmand har været den træner under hele slutrunden med den mest fleksible tilgang til, hvilket system han vil spille.

- Og så har han været meget proaktiv i forhold til at ændre formation og lave justeringer straks, når han følte anledning til det.

- Det vi har set taktisk fra ham, har foregået på et meget højt niveau, mener Thomas Frank og kommer med en sammenligning:

- Jeg vil betegne det som europæisk topklasse helt på niveau med Pep Guardiola og Thomas Tuchel. De er kendt for at reagere og justere hurtigt i kampene, hvilket ikke mange trænere praktiserer i dag.

- Men det har Kasper praktiseret under EM. Og derfor hører han hjemme blandt de absolut bedste på det felt, forklarer Thomas Frank.

Kasper Hjulmand kan som den blot anden danske landstræner spille landsholdet i en EM-finale. Her glædes han over 2-1 sejren mod Tjekkiet sammen med Kasper Schmeichel. Foto: Lars Poulsen.

Han fremhæver både Hjulmands evne til at vise tillid til hele sin trup, men samtidig spille med et enormt mod, som Danmark har vist i hele slutrunden. Specielt modet til at spille offensivt, uanset, hvem der er modstanderen.

- Danmark er et hold, der er meget afstemt i forhold til både offensiven og defensiven. Det var meget synd, Danmark tabte til Belgien, fordi den første halvleg, spillerne her leverede, var den bedste halvleg hidtil fra det danske mandskab, mener Thomas Frank.

Frank og Hjulmand arbejdede sammen i Lyngby i perioden 2006-08. Kasper var cheftræner, mens Frank havde ansvaret for klubbens talentudvikling.

Det var her, de skabte en relation, der siden udviklede sig til et tæt venskab, hvor de til tider også har mulighed for at inspirere hinanden.

Meget mere offensiv power

Thomas Frank kalder England for favoritter mod Danmark, fordi de har vist tænder efter gruppespillet. 2-0 over Tyskland og 4-0 over Ukraine samt det faktum, at ingen i fem kampe endnu har scoret mod dem.

Men han understreger samtidig, at danskerne slet ikke er uden chancer

- England har mange klassespillere, de har langt mere offensiv power og kvalitet end Danmark. Vi har ingen angribere, der spiller på de bedste hold i verden, men vi har et meget stærkt kollektiv.

- Når det er sagt, så har Danmark selvfølgelig en chance. Vi vandt her sidste efterår, og vi kan gøre det igen. Men det ligner unfair konkurrence at spille mod et engelsk mandskab med 60.000 fans i ryggen, påpeger Thomas Frank.

Kasper Hjulmand og Thomas frank arbejdede sammen i Lyngby i perioden 2006-08. Siden er det gået meget godt for dem i hver deres job. Foto: Lars Poulsen.

Får tre ugers ferie



Thomas Frank starter træningen i Brentford torsdag forud for den nye sæson, hvor den for første gang står på Premier League.

Men det bliver uden Mathias Jensen og Christian Nørgaard, der dog kan være slået ud af EM torsdag, hvis Danmark taber til England på Wembley.

- De skal have minimum tre ugers velfortjent ferie, før de skal møde hos os, forklarer Thomas Frank, der vil bruge det engelske fodboldlandsholds træningsanlæg, St. George Park, i en uge, hvor fokus er på at forberede de svære udfordringer, der nu venter i Premier League.

- Vi ved, der bliver mange svære stunder i Premier League. Men vi fortsætter med at arbejde på den måde, vi tror, vi kan få succes, fastslår Thomas Frank.

Thomas Frank mener, at det virkelig klæder landsholdet, at vi nu ser spillerne giver så meget af sig selv. Foto: Lars Poulsen.

De har givet meget af sig selv

Når fodboldfeberen lige nu hersker i Danmark, hænger det også sammen med den tilgang, som spillerne og i særdeleshed Kasper Hjulmand har haft efter Christian Eriksens frygtelige kollaps.

De lukkede sig ikke sammen om hinanden, men de åbnede sig, viste følelser og satte ord på, hvad de tænkte om den kritiske situation, de havde oplevet.

Forrest i den kommunikationsstrategi stod landstræner Kasper Hjulmand.

- Kasper og spillerne har givet så meget af sig selv. De har vist, hvem de er. Og det er noget, der bliver sat pris på i Danmark, mener Thomas Frank og uddyber:

- Både Kasper og spillerne har været meget åbne. Og den tilgang, synes jeg virkelig, klæder det danske landshold.

Joakim Mæhle har imponeret Thomas Frank mest af de danske spillere. Og specielt oplægget til 2-0 mod Tjekkiet var helt sublimt, ifølge Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen.

Han har imponeret mest

- Ubetinget Joakim Mæhle!

Det er imponerende, hvad han har præsteret under slutrunden. Hvilken motor, hvilken løbekapacitet.

- Han har enorm power og dynamik i sit spil og en ekstrem offensiv tilgang. Han har scoret to mål og var igen tæt på at score mod Tjekkiet. Det er ikke mange backer, der er så målfarlig.

- Og så var den assist, han leverede mod Tjekkiet fuldstændig vanvittig.

Nørgaards jokerrolle

- På en meget stærkt besat midtbane glæder det mig at se, han har spillet en meget vigtig rolle for Danmark.

- Det glæder mig at se, at ’Nør’ har haft så fornem en slutrunde.

- Det er tydeligt, hans kvaliteter bliver værdsat. Og det overrasker slet ikke mig, at han har leveret så stærkt, når han har fået chancen.

60.000 englændere på Wembley

- Det er unfair, at England står med så massiv opbakning i en semifinale. Hvis det havde været muligt, havde halvdelen været danskere.

- Men man må jo sige, at det er et flot politisk stykke arbejde af England at sikre sig seks af syv kampe på hjemmebane i en slutrunde, der deles mellem mange nationer.