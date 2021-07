Satser på selvmål

Drastiske metoder skal i brug, hvis Maya Westander skal nå de to betting-eksperter. Derfor satser hun på et selvmål i dagens ‘1000 på spil’

En enkelt dag lå Ekstra Bladets amatørbetter Maya Westander i front i kampen mod eksperterne Benjamin Leander fra SpilXperten og Steffen Dam fra Monetos.

Men det er fortid. For at kæmpe sig tilbage til tops har hun derfor givet sig selv et benspænd.

- Jeg har lavet en ny strategi. Da jeg tidligere præsenterede den for Benjamin (Leander, red.), hoppede han ud af optagelsen. Jeg har jo lidt at indhente. Strategien er, at minimum ét af mine to spil skal være til odds 10. Derfor har jeg valgt at spille på, at der kommer et selvmål i kampen mellem Belgien og Italien.

Den strategi har tidligere givet pote for Steffen Dam. Han var flere hundrede kroner bag ud, indtil han spillede 50 kroner på, at Mæhle ville score i kampen mod Wales til odds 12. Et spil der gav ham 600 kroner.

Få alle eksperternes betting-tips i videoen herover.

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.