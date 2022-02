Satte DBU's penge i Qatar: Her er Danske Banks reaktion

Danske Bank fortæller, at de kun laver investeringer, der er i overensstemmelse med FN's principper for ansvarlige investeringer

DBU har via deres kapitalforvalter Danske Bank investeret 218 millioner i værdipapirer, og nogle af dem er meget problematiske for Unionen. Eksempelvis er 0,1% investeret i Qatar, som DBU ellers ville føre kritisk dialog med forud for VM-slutrunden i slutningen af 2022.

DBU har efter eget udsagn først lige opdaget de problematiske investeringer til trods for, at dokumentet med investeringer kom på deres egen hjemmeside.

- Vi har en investeringspolitik besluttet af DBU's bestyrelse, hvor vi har ladet Danske Bank stå for vores investeringer ud fra nogle retningslinjer, der følger FN's regler for investeringer, som blandt andet sikrer, at man eksempelvis ikke investerer i våben, siger DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til Ritzau.

- Så er vi blevet gjort opmærksomme på, at der er en lille bitte andel af værdipapirerne, som er placeret i Qatar. Selv om det kun er meget lidt, så er det i strid med alt det, vi gerne vil. De fleste ved, at vi i mange år har kæmpet for forandringer i Qatar og ikke ønsker at støtte styret dernede.

Kommunikationschefen har ikke mere at tilføje, lyder beskeden til Ekstra Bladet, der ellers havde en række spørgsmål til formand Jesper Møller.

Men hvordan kan det gå så galt mellem Danske Bank og DBU? Ekstra Bladet har rettet en række spørgsmål til banken, der har forvaltet pengene, der endte i Qatar.

Danske Bank ønsker ikke at svare i den specifikke sag, men Erik Eliasson, der bærer titlen chef for ansvarlige investeringer i Danske Bank, udtaler sig generelt om deres arbejde.

- Retningslinjerne for vores investeringer sker i overensstemmelse med FNs principper for ansvarlige investeringer, mens vi også læner os op ad vores egne processer herunder bæredygtighedsrisici, screenings- og eksklusionskriterier.

- Derudover er vi aktive ejere, der søger at støtte og påvirke vores investeringer i en positiv retning. Vi gennemgår løbende vores investeringer med vores kunder og tilpasser kundernes ønsker til investeringerne herefter, lyder det skriftlige svar.

Udover Qatar er der også lagt penge i lande som f.eks. Saudi Arabien, Kina, Rusland og skattelyet Cayman Islands.